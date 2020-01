Piogge torrenziali in Brasile: 6 morti a causa di inondazioni e frane

6 persone sono morte in Brasile a seguito di inondazioni e frane causate da piogge torrenziali nello stato sud-orientale di Spirito Santo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Almeno 80 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Le vittime risiedevano in due città di circa 15.000 abitanti, Iconha e Alfredo Chaves, situate nelle aree rurali. Durante le ultime 24 ore, ad Alfredo Chaves sono caduti quasi 250mm di pioggia, l’equivalente delle precipitazioni previste per l’intero mese di gennaio. In questa città due anziani sono morti in casa sepolti dal fango di una frana.

Danni ingenti a causa del forte maltempo: strade totalmente allagate, automobili trascinate via, zone rimaste isolate a causa del crollo dei ponti. Il sindaco di Iconha ha riferito al quotidiano locale A Gazeta che “quasi il 100% dei negozi” è stato distrutto dalle inondazioni. Il governatore dello Stato di Spirito Santo si è recato a Iconha e si è impegnato a portare aiuti alle vittime del disastro.