Piogge torrenziali in Indonesia, inondazioni a Giacarta: almeno 29 vittime e gravi danni

Gravi inondazioni hanno colpito la capitale indonesiana Giacarta alla vigilia di Capodanno: l’agenzia per i disastri ha confermato almeno 29 vittime. Vaste aree della megalopoli sono sott’acqua.

Decine di migliaia di persone sono fuggite nei rifugi temporanei allestiti in tutta la regione, decine di case sono state gravemente danneggiate dall’evento considerato come il più mortale degli ultimi anni.

I soccorritori hanno utilizzato i gommoni per evacuare i residenti intrappolati nelle case, compresi bambini e anziani.

Giacarta è spesso colpita da alluvioni durante la stagione delle piogge, che inizia alla fine di novembre.