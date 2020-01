Mentre stava potando un albero gli e’ caduto un grosso tronco sulla schiena ed e’ stato trasportato in elisoccorso in condizioni critiche al Niguarda di Milano. E’ accaduto stamane a Faloppio, localita’ Filatoio, in provincia di Como. L’uomo, 70 anni, da quanto e’ stato riferito, per l’incidente ha riportato un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti un ambulanza e l’elicottero del 118 con cui e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale milanese.