Incidenti in montagna, precipita per centinaia di metri: scialpinista muore sul Sella

Uno scialpinista tedesco ha perso la vita sul massiccio del Sella sopra Corvara, in Alto Adige. Le ricerche sono partite in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro dall’escursione sugli sci. Si è messa in moto la macchina dei soccorsi e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomit si è messo in volo con i visori notturni. In un canalone sono stati infine localizzati gli sci e più a valle la salma del turista. L’uomo, con ogni probabilità, durante la discesa ha sbagliato canalone ed è finito su una cascata di ghiaccio precipitando per alcune centinaia di metri.