Il premier Conte in collegamento con Parmitano: “La Stazione è avamposto dell’umanità nello Spazio”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è collegato con l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano, che dallo scorso luglio si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Al colloquio erano presenti anche il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner ed il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia.

“Benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale!“: con queste parole AstroLuca ha salutato il presidente del Consiglio. “Sono emozionato“, ha detto Conte. “La Stazione Spaziale è avamposto dell’umanità nello Spazio e la maggior opera ingegneristica realizzata dall’uomo“. “Il governo continua a mantenere grande attenzione verso questo settore che può essere volano per crescita, sviluppo e innovazione“. “E’ un settore dove sappiamo fare squadra, sia in Italia che in Europa“.