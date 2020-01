Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ‘La scelta del rinvio in commissione Giustizia della proposta di legge Costa è coerente con quanto detto oggi in Aula dal ministro Bonafede: c’è un cantiere aperto sullo stesso tema ed è opportuno portare prima a termine questo percorso”. Così in una nota Devis Dori, deputato del MoVimento 5 stelle e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.