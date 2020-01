Prescrizione: Meloni, ‘bene Iv, riforma Bonafede uccide stato di diritto’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Questo governo non ha possibilità di andare avanti e lo vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C’è troppo bisogno di segnalare le proprie differenze, sono forze politiche che non condividono niente. Nello specifico” sulla prescrizione “la decisione di Italia Viva la considera di buon senso perchè la norma sulla prescrizione di Bonafede in assenza di leggi per tempi certi del processo, significa uccidere lo stato di diritto in Italia”. Lo dice Giorgia Meloni al Tg5.