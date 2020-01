Previsioni Meteo a medio-lungo termine: Anticiclone almeno fino al 18 con qualche pioggia in Liguria Primo peggioramento nel weekend

Previsioni Meteo – Poco da rilevare fino a Sabato 18, continuando in linea generale l’egemonia anticiclonica su gran parte dell’Italia. Pur tuttavia, nonostante l’alta pressione, correnti umide indotte dalla circolazione oraria intorno all’alta e provenienti dalla Spagna, Golfo del Leone, nell’attraversare il Mediterraneo occidentale, si caricheranno un po’ di umidità che poi andrà a condensare sui primissimi rilievi di impatto, ossia verso quelli della Liguria, ma anche toscani e emiliani. Quindi prossimi 2/3 giorni all’insegna di più nubi e piogge sull’alto Tirreno, in particolar modo sulla Liguria, localmente su Nordovest, Nord Appennino, bel tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Piogge più intense venerdì pomeriggio-sera su alto Tirreno e al Nordovest. Dal weekend e fino a circa metà settimana prossima, sull’Italia giungeranno perturbazioni più organizzate dal Nord Atlantico, e dal 21/22 anche con interazione di aria più fredda da Est, per cui il tempo peggiorerà all’insegna di più piogge estese e anche di locali nevicate a quote collinari o basse. Ma ecco l’evoluzione più in dettaglio dal prossimo weekend.

Previsioni Meteo – Prima fase: 18/21 gennaio 2020

il tempo inizierebbe a peggiorare per l’ingresso sui settori centro-occidentali del nostro bacino di correnti umide e instabile di matrice nordatlantica. L’affondo depressionaria è destinato ad approfondirsi verso la Penisola iberica, il Nord Africa, Stretto di Gibilterra ponendosi via via su queste aree i minimi di pressione. A causa delle correnti umide e instabili mosse dalla circolazione depressionaria, nubi e piogge interesserebbe diffusamente le nostre regioni, dapprima dell’alto Tirreno, poi settentrionali e gran parte anche del Centro Sud entro fine periodo. Le precipitazioni più intense sono attese inizialmente tra basso Piemonte, Liguria, alta Toscana, Ovest Emilia e su Est Sardegna, ma precipitazioni via via più sostenute anche sul resto del Paese. Nevicate dapprima a quote medio-basse al Nord, poi in calo verso fine periodo, fino in collina o anche a bassa quota al Nord, specie Nordovest e Nord Appennino, a quote di alta collina sull’Appennino centrale. Temperature inizialmente in leggero aumento per venti meridionali più miti che precederanno l’ingresso della saccatura, poi in progressivo calo, specie al Nord e via via al Centro entro domenica 19.

Previsioni Meteo – Seconda fase: 23/25 gennaio 2020

L’evoluzione barica computerebbe ancora l’insistenza di una circolazione moderatamente depressionaria sul Centro Ovest Mediterraneo con perno sul territorio algerino e correnti umide dirette verso la Sardegna, soprattutto orientale, e il Centro sud in genere. In questa fase via via migliorerebbe sulle regioni settentrionali con clima freddo e scarse precipitazioni. Le piogge invece riguarderebbero di più il Centro Sud, magari più intense e ricorrenti sulle aree tirreniche. Fase con possibile maggiore interazione di aria fredda anche verso le regioni centrali fino al Molise, Nord Puglia, Nord Campania, con locali nevicate in media-alta collina, in particolare al Centro e sull’Abruzzo. Temperature abbastanza fredde sul Centro Nord Appennino e su buona parte del Nord, meno al Sud.

Previsioni Meteo – Terza fase: 26/28 gennaio

Infine, nel corso dell’ultima settimana del mese, gli attuali dati su simulazione del centro di calcolo europeo, sarebbero per un progressivo indebolimento dell’azione depressionaria sul Centro Ovest Mediterraneo e anche di una sua migrazione via via verso il territorio nordafricano. Al suo seguito ci sarebbe un temporaneo recupero dell’alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo centrale. Circa l’aspetto della piogge, potrebbero essere ancora presenti inizialmente tra le isole maggiori, i settori ionici e le aree meridionali, poi in cessazione. Tempo migliore e più asciutto sin da inizio periodo sul resto del Paese. Temperature più fredde a inizio periodo, soprattutto di notte e al mattino, poi via via un po’ più miti di giorno.