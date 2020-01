Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino da Capodanno fino al 7 Gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 7 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti per nubi basse o nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta al mattino, in dissolvimento. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulla Sardegna. Sud e Sicilia: sereno o velato per nubi poco significative su Calabria e Sicilia in dissolvimento; locali addensamenti nel corso della giornata interesseranno le aree montuose della Campania, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia nordorientale. Temperature: minime senza apprezzabili variazioni; massime in aumento al Centro-Sud, Liguria e pianura veneta, stazionarie altrove. Venti: moderati settentrionali al sud, in intensificazione dal pomeriggio specie sull’area ionica; deboli settentrionali al centro e Sardegna; deboli variabili al nord. Mari: molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, tendente ad agitato dal pomeriggio; mossi o molto mossi il medio Adriatico, il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia; poco mossi o mossi i restanti mari.

Domani al Nord ampio soleggiamento per gran parte della giornata ma con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio sulle regioni centroccidentali, più compatta sulla Liguria; nebbie diffuse e persistenti sulla pianura padano-veneta, in parziale e temporaneo dissolvimento pomeridiano. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque con formazioni nuvolose dalla serata sulla Toscana; locali foschie e banchi di nebbia nelle aree interne al mattino. Sud e Sicilia: cielo sereno su tutte le regioni, a parte qualche innocua e locale nube sulla Sicilia settentrionale. Temperature: minime in diminuzione su settore alpino centroccidentale, area appenninica emiliano-romagnola e Puglia, in lieve aumento sulle isole maggiori, stazionarie altrove; massime in flessione su nord-ovest e Trentino-Alto Adige, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli di direzione variabile al centro-nord, settentrionali al sud, con residui rinforzi mattutini sul settore ionico peninsulare e sul Salento. Mari: da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia meridionale, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, con generale moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata; poco mossi i restanti bacini, localmente mossi il Tirreno e l’Adriatico centrale.

Venerdì 3 gennaio al Nord: nuvolosità estesa medio-alta su tutte le regioni, più compatta su basso Piemonte, Liguria ed Appennino emiliano, con isolati piovaschi sulla Liguria di levante a partire dalla tarda mattinata; al mattino e dopo il tramonto locali foschie e banchi di nebbia su pianura padana ed Appennino emiliano, persistenti su quest’ultima area. Centro e Sardegna: graduale aumento della nuvolosità compatta su regioni tirreniche ed Umbria, con deboli piogge sulla Toscana centrosettentrionale dal pomeriggio; sul versante adriatico addensamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici e spesse velature altrove, queste ultime in parziale diradamento pomeridiano, prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa nottetempo. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con al più transito di velature; attesi addensamenti più consistenti lungo le coste tirreniche dal pomeriggio.Temperature: minime in lieve flessione su Alpi e Prealpi orientali e Puglia settentrionale, stazionarie su pianura padano-veneta, Lazio, Campania e isole maggiori, in rialzo altrove; massime senza variazioni di rilievo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Lazio, isole maggiori, Campania e Puglia, in aumento sul resto del Paese. Venti: deboli settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; generalmente deboli di direzione variabile altrove, in rotazione da sud-ovest sulla Liguria dalla sera. Mari: da mosso a molto mosso il Mar Ligure; poco mossi il mare e Canale di Sardegna; mossi i restanti mari, localmente molto mosso al largo lo Ionio.

Sabato 4 gennaio: nuvolosità diffusa e consistente su Liguria, Emilia-Romagna, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna, in dissolvimento dal pomeriggio sulle regioni settentrionali e in parziale estensione al versante adriatico e Sicilia. Attesi isolati piovaschi sull’Appennino toscano al mattino e dalla serata sulle coste tirreniche meridionali. Sul resto del Paese condizioni di bel tempo, con al più transito di velature sul restante sud.

Domenica 5 gennaio: annuvolamenti compatti su Marche, Abruzzo e al sud, con precipitazioni deboli e sparse, più diffuse e a prevalente carattere di rovescio o temporale sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni centrali. Le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso generalmente oltre i 700-800 metri lungo la dorsale appenninica e sui rilievi orientali della Sicilia. Tempo stabile e soleggiato altrove, ad eccezione di nuvolosità più consistente lungo l’arco alpino centrorientale e sulla Sardegna orientale.

Lunedì 6 e martedì 7 gennaio: nuvolosità compatta al sud con precipitazioni deboli e sparse, più intense sul settore ionico. Possibilità di rovesci nevosi fino a quote basse, specie sule versante adriatico. Cielo sereno o al più poco nuvoloso al centro-nord, con gelate su pianura padana ed aree interne del centro al mattino. Nella giornata di martedì graduale aumento della copertura nuvolosa al nord e su parte del centro, con rovesci sparsi sulla Toscana centrosettentrionale. Poche nubi al sud.