Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino per la prima settimana di Febbraio 2020

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 6 febbraio 2020.

Domani al Nord cielo molto nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti, con deboli piogge sparse sull’Appennino e rimanente levante ligure; attesi locali piovaschi intermittenti fino alle ore serali anche sulla Pianura padana. Altrove cielo generalmente sereno o velato al mattino, a parte addensamenti compatti dal pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini, con qualche fiocco di neve sulle creste oltre i 2000 metri. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità consistente su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con piogge di debole intensità su Toscana, area umbra e Lazio, più insistenti sull’alta Toscana. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre zone delle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Campania, Basilicata tirrenica, coste settentrionali tirreniche della Calabria e sulla Sicilia occidentale con isolati piovaschi associati; nuvolosità irregolare, a tratti intensa sul resto dell’isola e copertura via via sempre più diffusa sul restante meridione, ma in un contesto generalmente asciutto. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e localmente sulla Sardegna; in aumento sul resto del paese. Massime in calo sulle zone alpine, aree pedemontane settentrionali e coste di alto Veneto e del Fiuli-Venezia Giulia; in rialzo su bassa Romagna, regioni centrali, Molise, nord Campania, coste adriatiche pugliesi, Calabria e Sicilia orientale; stazionarie altrove.

Domenica 2 febbraio al Nord molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli nevicate associate sulle creste oltre i 2000 metri, ma con quota neve in ulteriore, sensibile salita sui rilievi centro-occidentali; annuvolamenti estesi bassi e stratiformi sulle zone pianeggianti e cielo sereno o velato altrove. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie estese sulla Pianura padana, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità consistente su regioni tirreniche peninsulare, Umbria e restanti aree appenniniche con debolissime piogge su Toscana settentrionale, area umbra e Lazio, in riduzione serale su quest’ultima regione. Cielo sereno o velato sulle altre zone, a parte residui annuvolamenti attesi al mattino nelle zone interne dell’isola. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Campania, Basilicata tirrenica, coste tirreniche della Calabria e su quelle della Sicilia nordorientale con piogge sempre di debole intensità; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sul resto dell’isola, ma con schiarite sempre più ampie dal pomeriggio. Cielo poco nuvoloso o velato sul restante meridione, seppur con annuvolamenti diffusi sulle aree appenniniche. Temperature: minime in flessione su Pianura padana e sud Sicilia; in rialzo su Alpi, specie quelle occidentali, ponente ligure, Sardegna centromeridionale, Puglia, Basilicata ionica e nord Calabria; pressoché stazionarie sul resto del paese. Massime in lieve diminuzione lungo le coste romagnole; in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, rilievi liguri, Lombardia centrosettentrionale, Emilia, Trentino-Alto Adige, nord Veneto, Toscana, Marche settentrionali, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, nord Calabria e zone interne della Sicilia; senza variazioni altrove.

Lunedì 3 al mattino molte nubi sui rilievi alpini di confine con deboli nevicate associate; dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità con ampie schiarite serali. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, salvo locali addensamenti compatti in veloce dissolvimento; attese locali foschie e nebbie nelle valli del Centro e sulla Pianura padana al mattino, persistenti fino a sera su quella veneta.

Martedì 4 rapido aumento della copertura nuvolosa sulle zone alpine e prealpine con nevicate diffuse; altrove all’inizio tempo stabile e soleggiato, ma con aumento della copertura nuvolosa atteso in mattinata sul resto del Nord-Est e poi sulle restanti aree adriatiche con deboli precipitazioni sparse, nevose sui rilievi abruzzesi. Soleggiato sulle rimanenti aree.

Mercoledì 5 maltempo su Abruzzo e al meridione con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari sulle relative zone appenniniche; nubi compatte sulle aree alpine con qualche fiocco di neve e occasionali rovesci al mattino su Sardegna e Marche, ma con tendenza miglioramento dal pomeriggio; bel tempo altrove.

Nella giornata di giovedì 6 miglioramento atteso al meridione con rapido assorbimento delle precipitazioni e ampi spazi di sereno; cielo sereno sul resto del paese.