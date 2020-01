Previsioni Meteo Aeronautica Militare: calo delle temperature, il bollettino fino all’11 Gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino all’11 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento più consistente su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e aree alpine del Veneto, in diradamento pomeridiano. Centro e Sardegna: annuvolamenti sparsi più estesi su Sardegna, Toscana e Abruzzo; nel corso della mattinata tendenza ad ampio soleggiamento con addensamenti che insisteranno fino al tardo pomeriggio sul settore adriatico con la possibilità di locali piovaschi in particolare fra Marche meridionali e Abruzzo; su quest’ultima regione si potranno avere anche deboli nevicate oltre i 900 metri. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Molise, Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e sulla Sila con associati piovaschi o deboli rovesci, a carattere nevoso sui rilievi del Molise oltre i 900 metri e oltre i 600 metri sulla Sila anche fino in serata; miglioramento dal primo pomeriggio su Molise e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove con temporanei annuvolamenti fino a metà giornata sulla Campania e annuvolamenti sparsi su Basilicata e Puglia, dove si potranno avere deboli piogge; nel corso della seconda parte della giornata ampie schiarite salvo sui settori ionici, dove insisterà della nuvolosità sparsa. Temperature: massime in lieve rialzo sulla Pianura padana, in flessione un po’ su tutte le restanti regioni peninsulari, generalmente stazionarie sulle isole maggiori.

Domani al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo addensamenti bassi sulla Liguria, in estensione serale anche alla Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia su quest’ultima area. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti compatta, con associati isolati piovaschi al mattino su coste pugliesi adriatiche, ioniche peninsulari e rilievi di Basilicata e Calabria; neve oltre i 400 metri su queste ultime aree. Temperature: minime stazionarie sulla Sardegna, in calo sul resto del paese, più marcato al Centro-Sud; massime in aumento sulle Alpi del Trentino-Alto Adige, stazionarie sulla Sardegna, in diminuzione altrove, più marcata su Sicilia e Calabria.

Martedì 7 gennaio al Nord addensamenti bassi e stratificati in Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata; nubi basse sulla Liguria e bel tempo sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità compatta dalla seconda parte della mattinata sulla Sardegna e sulle coste della Toscana, dove ci saranno piogge o rovesci sparsi, in attenuazione serale su quest’ultima area. Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione. Temperature: minime in aumento sulle aree alpine e prealpine, regioni centrali e meridionali tirreniche peninsulari, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su Alpi, Prealpi, Liguria, regioni centrali tirreniche, aree interne delle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, in diminuzione sulle aree costiere adriatiche settentrionali, stazionarie altrove.

Mercoledì 8 cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio. Bel tempo sul resto del paese; nubi basse e stratificate in Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Giovedì 9 addensamenti bassi su Liguria, Sardegna e Toscana, con qualche isolato debole piovasco; bel tempo sul resto del paese, salvo strati bassi in Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Venerdì 10 nubi base su Liguria, Toscana, isole maggiori e aree costiere tirreniche, con al più qualche isolato debole piovasco; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese; ancora strati bassi in Pianura padana, accompagnati da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Dalla mattinata di sabato 11 estensione della nuvolosità bassa alle regioni adriatiche centromeridionali e a quelle regioni ioniche peninsulari, con ancora fenomeni sparsi e di debole intensità; estese velature invece sul resto del paese.