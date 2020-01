Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domina l’anticiclone, tempo stabile nei prossimi giorni

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 9 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: addensamenti compatti su Liguria e basso Piemonte, con deboli piogge sulla Liguria centrorientale dal pomeriggio; estese e spesse velature sul resto del settentrione, tendenti a diradarsi dalla serata; nubi basse e stratificate al primo mattino e dopo il tramonto accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia soprattutto sulla parte orientale dalla pianura padana. Centro e Sardegna: addensamenti bassi su Toscana e Sardegna centrosettentrionale, in estensione pomeridiana anche al resto della Sardegna e Umbria, con possibilità di isolate deboli piogge; su Lazio generalmente velato. Sul resto del centro cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio velature in arrivo. Sud e Sicilia: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, attesi addensamenti nuvolosi lungo le coste tirreniche dal pomeriggio. Temperature: minime in lieve flessione sul triveneto, Puglia meridionale e regioni tirreniche, in aumento su Alpi e Prealpi cetroccidentali, Liguria e sull’area appenninica, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, aree costiere della Toscana e lungo l’area appenninica, generalmente stazionarie altrove.

Domani al Nord: addensamenti compatti sulla liguria di levante ed anche sui rilievi alpini, con qualche fiocco di neve oltre i 2000 metri su quelli del Trentino-Alto Adige; cielo sereno o poco nuvoloso altrove; al primo mattino nubi basse e stratificate in pianura padana ma in rapido dissolvimento. Centro e Sardegna: nuvolosità estesa al mattino, con locali piovaschi su settore tirrenico, in deciso miglioramento pomeridiano sulle regioni peninsulari e serale sull’isola. Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti sulle aree tirreniche accompagnati da isolate deboli piogge sulle relative coste calabre dal pomeriggio e velature compatte sulle restanti zone; nubi più diffuse anche sul settore appenninico dalla serata. Temperature: minime in aumento al centro-nord, Sicilia e Calabria, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su alpi, prealpi ed aree interne delle regioni centrali adriatiche, in aumento sulla liguria, regioni centrali tirreniche, stazionarie altrove.

Domenica 05/01/20: al Nord cielo sereno od al più localmente poco nuvoloso. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità mattutina in successivo dissolvimento. Sud e Sicilia: addensamenti compatti al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale con associati piovaschi o deboli rovesci in miglioramento dal primo pomeriggio; condizioni di bel tempo altrove anche se con locali innocue formazioni nuvolose. Temperature: minime in diminuzione su Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in lieve aumento su Puglia e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in flessione un po’ su tutte le regioni peninsulari, generalmente stazionarie sulle due isole maggiori.

Lunedì 06/01/20: cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con aumento dalla serata della nuvolosità bassa sulla Liguria e di quella stratificata in pianura padana, accompagnata da foschie dense o locali banchi dei nebbia.

Martedì 07/01/20: al mattino nubi basse e stratificate in pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia; addensamenti compatti sui rilievi alpini centroccidentali con locali nevicate ed al centro con isolate deboli piogge, in estensione pomeridiana anche al sud; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Mercoledì 08/01/20 e giovedì 09/01/20: addensamenti compatti al centro e sulla pianura padana in parziale riduzione pomeridiana, velature sul restante nord; annuvolamenti consistenti sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, in estensione dal pomeriggio anche a quelle della Basilicata ed alla Campania; cielo generalmente sereno altrove. Nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche in graduale dissolvimento pomeridiano; ampio soleggiamento sulle restanti zone con nebbie diffuse e persistenti sulla pianura padano-veneta.