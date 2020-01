Previsioni Meteo Aeronautica Militare: alta pressione e nebbia, il bollettino fino al 14 Gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 14 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: condizioni di tempo stabile ma con formazione di foschie dense e banchi nebbia sulle aree pianeggianti, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata. Gelate notturne diffuse sulle pianure. Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi sul settore orientale e meridionale; dal pomeriggio graduale miglioramento a partire dal versante occidentale, mentre le precipitazioni si ridurranno solamente in serata sulle rimanenti zone dell’isola. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove, tranne qualche addensamento mattutino sulle aree adriatiche. Fino al mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate e gelate notturne sulle aree interne. Sud e Sicilia: copertura nuvolosa su Sicilia, regioni tirreniche e Molise con piogge sul settore occidentale dell’isola, ma con aperture sempre più ampie dal mattino sulle aree peninsulari. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sul restante territorio. Temperature: minime in flessione su rilievi alpini e Trentino-Alto Adige, stazionarie su Pianura padana e Marche, in rialzo altrove. Massime in calo su Alpi, Prealpi, Appennino abruzzese e Sardegna orientale; in aumento su pianura padano-veneta, Appennino toscano, Umbria, Lazio, Campania settentrionale, Calabria, Puglia e Sicilia centrorientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Domani al Nord condizioni di bel tempo seppur con velature alte e sottili sulle aree alpine e nubi basse ed estese dal pomeriggio su Liguria e pianura piemontese, in successiva estensione a quella lombarda e all’Emilia; nella sera atteso qualche sporadico piovasco sul levante ligure. Nebbie diffuse sulla pianura padano-veneta al mattino e dalla serata. Centro e Sardegna: addensamenti anche compatti sulla porzione più meridionale della Sardegna con qualche debole pioggia associata; ampio soleggiamento sul restante territorio con nuvolosità bassa in formazione serale su Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte nubi basse e stratiformi che interesseranno al mattino la Puglia e qualche analogo annuvolamento atteso da fine giornata su coste campane e calabresi. Temperature: minime in aumento su pianura piemontese, Trentino-Alto Adige, restanti aree alpine e prealpine, Appennino emiliano-romagnolo, Marche e rilievi abruzzesi; in lieve flessione su Sardegna occidentale, Toscana settentrionale, basso Lazio, Campania centrosettentrionale e nord Puglia; generalmente stazionarie altrove. Massime in tenue rialzo su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Alpi venete e friulane, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna orientale, regioni centrali adriatiche, coste pugliesi, rilievi calabro-lucani e sulla Sicilia centromeridionale; in diminuzione su Toscana settentrionale e orientale, Umbria, Lazio meridionale e nord Campania; senza variazioni sulle restanti zone.

Venerdì 10 gennaio al Nord estesa copertura bassa e stratiforme su Liguria centro-orientale e sulle aree pianeggianti settentrionali con deboli piogge e qualche locale rovescio attesi sulle relative aree liguri; bel tempo altrove con qualche nube in più sulle cime alpine confinali. Nebbie diffuse sulla pianura padano-veneta al mattino e dalle prime ore serali. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su Sardegna orientale e meridionale, nonché sulla porzione più settentrionale della Toscana con precipitazioni sempre di debole intensità, in riduzione serale sull’isola. Ampio soleggiamento su Marche centromeridionali, Abruzzo e basso Lazio, mentre nuvolosità bassa e diffusa interesserà le restanti zone peninsulari e della Sardegna. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento mattutino lungo le coste tirreniche e spesse ed estese velature attese tra pomeriggio e serata su regioni adriatiche, Basilicata e nord Calabria. Temperature: minime in flessione sulle aree alpine e prealpine e sul ponente ligure; in lieve rialzo su Liguria di levante, restante territorio lombardo, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana occidentale e sui rilievi calabro-lucani; senza variazioni di rilievo altrove.Massime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine; in tenue aumento su pianura lombarda, Romagna, Toscana, nord Marche e Appennino calabrese; stazionarie sul resto del paese.

Sabato 11 residui piovaschi al primo mattino sulla Liguria di levante, ma in rapido miglioramento; nuvolosità estesa su Sardegna e Puglia garganica con deboli piogge associate e condizioni di bel tempo altrove, seppur con annuvolamenti diffusi su Val padana, Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche e al meridione.

Domenica 12 molte nubi sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle due isole maggiori con deboli precipitazioni su Sardegna orientale e lungo le aree ioniche calabresi e siciliane; bel tempo sul resto del paese con nebbie sulla Pianura padana al primo mattino e dopo il tramonto e passaggi di innocue velature dal pomeriggio sul rimanente settentrione.

Lunedì 13 intensificazione della nuvolosità sulla Sicilia con fenomeni convettivi attesi sul settore orientale dell’isola; cielo poco nuvoloso sul resto del meridione e su gran parte del Centro e nebbie più diffuse e persistenti sulle pianure e nelle vallate settentrionali; cielo velato sul restante Nord.

Nella giornata di martedì 14 cielo molto nuvoloso su levante ligure, Toscana settentrionale e Sicilia sudorientale con deboli precipitazioni associate; ancora molte nubi basse sulle aree pianeggianti del Nord e nubi basse e diffuse su Toscana, Marche e Umbria