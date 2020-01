Previsioni Meteo Aeronautica Militare: torna il maltempo, nel weekend piogge e neve

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 21 Gennaio 2020.

Domani al Nord addensamenti compatti sulla Liguria con deboli piovaschi in esaurimento nel corso del pomeriggio; estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulle zone pianeggianti e sulle restanti aree dell’Emilia-Romagna, in graduale diradamento tra mattina ed ore pomeridiane con ampie schiarite sulle pianure; condizioni di cielo sereno o con transito di innocue velature sulle aree alpine e prealpine. Al mattino foschie dense e locali banchi nebbia sulla pianura veneta e romagnola in successiva, graduale attenuazione. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti su Sardegna e rilievi toscani con qualche occasionale piovasco dal pomeriggio sulla porzione più meridionale dell’isola; altrove bel tempo con passaggi di nuvolosità alta e sottile, a parte qualche addensamento più significativo atteso al mattino sulle restanti zone toscane ed alla sera sull’Umbria. Sud e Sicilia: nubi basse e compatte su Puglia settentrionale, Calabria meridionale e sicilia tirrenica ma in un contesto asciutto; scarsa o del tutto assente la nuvolosità sul resto del meridione con prevalenza di sole. Temperature: minime in tenue flessione su bassa Romagna, rilievi di Toscana, Campania e Basilicata, in rialzo su aree alpine, prealpine, Sardegna centromeridionale, alto Lazio, Sicilia tirrenica e Puglia settentrionale, senza variazioni altrove; massime in lieve diminuzione su Appennino romagnolo e Marche centrosettentrionali, in tenue aumento su gran parte del restante settentrione ed aree interne sarde, stazionarie sul resto del paese. Venti: moderati nordoccidentali sulla Puglia; deboli settentrionali su Liguria e restante sud, con locali rinforzi sulle altre aree ioniche; deboli variabili altrove, con tendenza a divenire occidentali sulla Pianura padana. Mari: molto mosso lo Ionio; da mosso a molto mosso l’Adriatico centromeridionale; mosso il restante stretto di Sicilia; mossi anche mar Ligure e canale di Sardegna ma con moto ondoso in graduale attenuazione; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Venerdì 17 gennaio al Nord al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con al più velature in transito. Dal pomeriggio aumento graduale della copertura nuvolosa a partire dalle regioni occidentali, in successiva estensione al restante settentrione, con rovesci diffusi su nord-ovest ed Emilia-Romagna occidentale. I fenomeni risulteranno più intensi sulla Liguria ed a carattere nevoso generalmente oltre gli 800-900 metri. Locali foschie e banchi di nebbia sulla pianura veneta al mattino. Centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna occidentale e Toscana centrosettentrionale, in estensione pomeridiana al resto delle regioni, con piogge di debole intensità su Appennino toscano e sull’area occidentale dell’isola; sul resto del centro nuvolosità alta e sottile, in temporaneo dissolvimento pomeridiano su Marche, Abruzzo e Lazio, mentre aumenterà la copertura nuvolosa, più consistente e significativa, sull’Umbria; locali foschie e banchi di nebbia nelle vallate dell’Umbria al mattino. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia, con isolati piovaschi pomeridiani sulla relativa area dell’isola; altrove cielo sereno, salvo annuvolamenti compatti al mattino su irpinia, Basilicata settentrionale, coste adriatiche ed immediato entroterra pugliese. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa su aree tirreniche e restante Calabria, con isolati piovaschi lungo le coste campane. Temperature: minime in diminuzione su Valle d’Aosta, basso Veneto, Pianura lombarda e romagnola, Umbria, alto Lazio, Toscana settentrionale e meridionale e coste adriatiche centrali, in rialzo su Alpi piemontesi, prealpi lombarde, Trentino-Alto Adige meridionale, restante Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su isole maggiori, Piemonte centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Calabria meridionale, in tenue aumento su restante Piemonte e coste venete, in lieve calo sul resto del paese. Venti: da deboli a moderati da sud-ovest su Liguria ed alta Toscana, con rinforzi serali lungo le relative coste toscane; deboli settentrionali su Alpi ed al sud; deboli settentrionali sull’Emilia-Romagna, in rotazione da sud dalla sera; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da poco mossi a molto mossi il mar Ligure, il mare e canale di Sardegna; mossi l’Adriatico centromeridionale, lo Ionio e lo stretto di Sicilia; poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

Sabato 18 gennaio maltempo al nord con precipitazioni diffuse, localmente intense sulle coste adriatiche. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni a partire dalla regioni occidentali. Nevicate generalmente oltre gli 800 metri su Alpi e prealpi centrali ed orientali ma in discesa fino a 600-700 metri sull’Appennino. Molte nubi su Sardegna, regioni tirreniche ed Umbria con precipitazioni diffuse ma di debole intensità, piuintense su Toscana e Lazio, in attenuazione sull’isola dal pomeriggio. I fenomeni risulteranno a carattere nevoso sull’Appenino toscano generalmente oltre i 700 metri. Sul resto del paese cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica con associate deboli piogge.

Domenica 19 gennaio cielo molto nuvoloso al centro ed al nord, con possibili precipitazioni su Romagna, regioni adriatiche e basso Lazio. Possibili nevicate generalmente oltre i 900-1000 metri sull’Appennino. Dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite su Toscana, Lazio ed Umbria. Al sud nuvolosità irregolare a tratti intensa con possibili rovesci di debole intensità su Campania, Molise e Puglia.

Lunedì 20 gennaio tempo stabile e soleggiato al nord. Al centro inizialmente molte nubi su regioni adriatiche, Toscana, Appennino umbro e Sardegna. Seguiranno ampie schiarite pomeridiane su Sardegna occidentale, Toscana e Umbria. Al sud cielo molto nuvoloso con possibili piogge sparse su aree ioniche e coste adriatiche ma con rasserenamenti dal pomeriggio su coste campane, e Salento.

Martedì 21 gennaio condizioni di tempo stabile e soleggiato su buona parte del paese, ad eccezione di annuvolamenti compatti su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia settentrionale e Molise. Possibilità di rovesci lungo le aree ioniche.