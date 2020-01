Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nei prossimi giorni “nevicate sulle aree interne”

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino all’8 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo annuvolamenti per nubi basse dovute a nebbie in banchi sulla Pianura padano-veneta fino alle prime ore del mattino e nuovamente dopo il tramonto; localmente le riduzioni di visibilità si protrarranno per l’intera mattinata; previste gelate sulle aree pianeggianti durante la notte ed al primo mattino. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulla Sardegna. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo il passaggio di nubi alte e sottili in serata sui settori ionici. Temperature: minime in lieve calo su Liguria, basso Piemonte e Puglia, senza apprezzabili variazioni sulle restanti zone; massime in lieve diminuzione al nord-ovest, in aumento su Sicilia occidentale, stazionarie altrove. Venti: deboli variabili al Nord; deboli settentrionali al Centro e Sardegna; moderati settentrionali al Sud, con locali rinforzi sull’area ionica. Mari: molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio; mossi il medio Adriatico, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.

Domani al Nord addensamenti compatti su Liguria e basso Piemonte, con deboli piogge sulla Liguria centrorientale; estese e spesse velature sul resto del settentrione, tendenti a diradarsi dalla serata; nubi basse e stratificate al primo mattino e dopo il tramonto in Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: addensamenti bassi su Toscana e Sardegna centrosettentrionale, in estensione pomeridiana anche a Umbria e Lazio settentrionale, con locali deboli piogge sulle aree costiere di Toscana e Sardegna; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con al più transito di velature; attesi addensamenti più consistenti lungo le coste tirreniche dal pomeriggio. Temperature: minime in lieve flessione sul Triveneto e sulla Puglia settentrionale, in aumento su Alpi e Prealpi centroccidentali, Liguria centrorientale e sull’area appenninica, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del Nord, aree costiere della Toscana e lungo l’area appenninica, generalmente stazionarie altrove. Venti: deboli settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; generalmente deboli di direzione variabile altrove, in rotazione da sud-ovest sulla Liguria dalla sera. Mari: da mosso a molto mosso il mar Ligure; poco mossi il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari, localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia meridionale e lo Ionio a largo.

Sabato 04/01/20: al Nord addensamenti compatti sui rilievi confinali alpini, con locali nevicate oltre i 1000 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese; al primo mattino addensamenti bassi e stratificati in pianura padana, accompagnati da foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e sardegna: cielo in generale molto nuvoloso, con locali deboli piovaschi, in parziale diradamento pomeridiano sulle regioni piu’ settentrionali. Sud e sicilia: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, accompagnati da locali deboli piovaschi, in estensione dal pomeriggio al resto del meridione. Temperature: minime in aumento al centro-nord, Sicilia e Calabria, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su Alpi, prealpi, regioni centrali adriatiche e sulla Sardegna, in aumento sul resto delle regioni alpine, Liguria, regioni centrali tirreniche peninsulari, Sicilia e Calabria, stazionarie altrove. Venti: moderati nordoccidentali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle aree alpine e sulla Sicilia. Mari: da agitati a molto agitati il mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia, lo ionio e l’adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Domenica 05/01/20: molte nubi sulle regioni centrali adriatiche ed al sud, con piogge sparse e locali nevicate sulle aree interne; bel tempo sul resto del paese.

Lunedì 06/01/20: addensamenti compatti al mattino sulle regioni centrali adriatiche ed al sud, con locali nevicate sulle aree interne peninsulari e sulla Sicilia tirrenica; bel tempo sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese.

Martedì 07/01/20 e mercoledì 08/01/20: locali addensamenti compatti sulla Sardegna, con piogge o rovesci sparsi associati, in attenuazione dalla mattinata di mercoledì; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.