Previsioni Meteo Aeronautica Militare: dal weekend piogge diffuse e nevicate

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 20 Gennaio 2020.

Domani al Nord annuvolamenti compatti sulla Liguria e sulla porzione più occidentale dell’Emilia-Romagna con deboli piogge associate; estesa nuvolosità medio-bassa e stratiforme sulle aree pianeggianti e pedemontane con foschie dense e nebbie, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata; altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con al più transito di spesse velature. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Toscana settentrionale con deboli piovaschi associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo nuvolosità più consistente attesa già dal mattino sull’isola e dal pomeriggio sulle restanti zone toscane. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, a parte un po di nubi basse e stratiformi che interesseranno le zone adriatiche pugliesi, Calabria centromeridionale, nonché la Sicilia tirrenica ed orientale. Temperature: minime in rialzo su levante ligure, rilievi del Trentino-Alto Adige, Pianura padana, Appennino emiliano-romagnolo e Toscana; in flessione su pianura friulana, Lazio centrosettentrionale, Puglia centromeridionale e Basilicata ionica; senza variazioni di rilievo altrove; massime in lieve aumento su pianure lombarda e venete, romagna e Toscana; in tenue diminuzione sulla dorsale appenninica centromeridionale e sulle zone adriatiche centromeridionali della Puglia; stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli settentrionali sulle aree ioniche e variabili altrove. Mari: molto mosso il basso Ionio; da mossi a localmente molto mossi lo stretto di Sicilia meridionale e lo Ionio settentrionale; mossi il mar Ligure e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il basso Adriatico ed il canale di Sardegna; quasi calmo l’Adriatico settentrionale ed il Tirreno meridionale ad est; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 16/01/20 al Nord: addensamenti compatti sulla Liguria con deboli piovaschi in esaurimento nel corso del pomeriggio; estesa copertura bassa e stratiforme sulle zone pianeggianti e sulle restanti aree dell’Emilia-Romagna, in graduale diradamento tra mattina ed ore pomeridiane con ampie schiarite sulle pianure; condizioni di cielo sereno o con transito di innocue velature sulle aree alpine e prealpine. al mattino foschie dense e locali banchi nebbia in successiva, graduale attenuazione. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti su Sardegna e rilievi toscani con qualche occasionale piovasco dal pomeriggio sulla porzione piu’ meridionale dell’isola; altrove bel tempo con passaggi di nuvolosita’ alta e sottile, a parte qualche addensamento piu’ significativo atteso al mattino sulle restanti zone toscane. Sud e sicilia: nubi basse e compatte su Puglia settentrionale e Sicilia tirrenica, ma in un contesto asciutto; scarsa o del tutto assente la nuvolosita’ sul resto del meridione con prevalenza di spazi soleggiati. Temperature: minime in flessione sulla bassa romagna; in rialzo sulle aree alpine, Sardegna centromeridionale e sulla Puglia settentrionale; senza variazioni altrove; massime in lieve diminuzione su appennino romagnolo e marche centrosettentrionali; in tenue aumento su gran parte del restante settentrione ed aree interne sarde; stazionarie sul resto del paese. Venti: moderati nordoccidentali sulla Puglia e deboli settentrionali con locali rinforzi sulle altre aree ioniche; deboli variabili altrove, con tendenza a divenire occidentali sulla pianura padana. Mari: molto mosso lo ionio; da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia ad est e l’adriatico centromeridionale; mosso il restante stretto di Sicilia; mossi anche mar ligure e canale di Sardegna, ma con moto ondoso in graduale attenuazione; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Venerdì 17/01/20: graduale, ma deciso aumento della copertura al nord e sulle regioni tirreniche centrali, Sardegna compresa, con associate nevicate dal pomeriggio sulle zone alpine occidentali e precipitazioni diffuse in serata sul restante nord-ovest, bassa Lombardia, Emilia ed alta Toscana, piu’ frequenti sull’area ligure centro-orientale, dove assumeranno anche carattere temporalesco; addensamenti bassi anche sulle aree tirreniche meridionali e cielo sereno o velato sul resto del sud.

Sabato 18/01/20: al mattino tempo che migliora al nord-ovest e poi su Lombardia ed Emilia-Romagna con ampi spazi di sereno, mentre condizioni di maltempo interesseranno il triveneto dove il miglioramento è atteso dal pomeriggio; all’inizio molte nubi al centro-sud tirrenico con piogge sulle regioni centrali, ma in rapido esaurimento dal pomeriggio con attenuazione anche della copertura; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla serata attesa una generale intensificazione della copertura medio-alta e stratiforme su tutto il centro-nord.

Domenica 19/01/20 e lunedì 20/01/20: domenica: cielo molto nuvoloso o coperto un po ovunque con deboli precipitazioni associate sui rilievi alpini nordoccidentali e bassa romagna. Nella giornata di lunedi’ si attenua la nuvolosita’ al nord con ampi spazi sereni, mentre una copertura diffusa interessera’ il resto del paese con debole fenomenologia attesa su Sardegna orientale, appennino centrosettentrionale, restanti regioni adriatiche ed aree ioniche meridionali.