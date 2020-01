Previsioni Meteo: confermato il peggioramento del weekend con piogge e locali nevicate fino in collina [MAPPE]

Previsioni Meteo – E’ oramai assodato il guasto del tempo che andrà concretizzandosi nel corso del fine settimana, ma già con molte nubi e locali piogge su alto Tirreno e al Nordovest nel pomeriggio sera di domani, venerdì 24 gennaio. Un’onda atlantica, più profonda, ancora una volta, verso la Spagna e il Mediterraneo occidentale, espanderà, tuttavia, le sue anse cicloniche fin verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, apportando fronti instabili dalle Baleari, settore algerino, fin sul nostro Paese. Si concretizzerà, quindi, un peggioramento che andrà a interessare soprattutto il medio-alto Tirreno dove sono attese le precipitazioni più intense e abbondanti, ma piogge via via in estensione anche resto dell’Italia, spesso moderate su diversi settori, su alcuni altri in forma debole e irregolare.

Dalla cartina piogge da noi elaborata per il weekend, possiamo evincere come le aree, appunto, del medio-alto Tirreno, tra Toscana, Liguria, Nordovest Appennino, settori occidentali emiliani, saranno quelle interessate dalle precipitazioni più intense e ricorrenti le quali dovrebbero esplicarsi soprattutto nella notte tra venerdì e sabato e ancora localmente nel mattino di sabato. Per il corso del giorno pre-festivo nubi e piogge frequenti al Centro-Nord, più irregolari sul medio Adriatico e su Alpi e Prealpi centro-orientali, qualche pioggia in Campania, Sardegna e sui settori estremi meridionali, aree ioniche e Sicilia, meglio sul resto del Sud.

Relativamente alla fase più perturbata nel corso della notte tra venerdì e sabato e anche per il mattino di sabato, vanno rilevate locali nevicate, in particolare sui rilievi meridionali piemontesi, quelli interni liguri e sul Nordovest Appennino. Su queste aree ed essenzialmente nella fascia notturna verso sabato e per il corso del mattino di sabato, le nevicate potranno raggiungere anche quote collinari intorno ai 5/600 m, occasionalmente più in basso nelle conche più fredde, fino a 300/400 m. I fiocchi più bassi potranno cadere tra Sud Astigiano, Centro Sud Alessandrino, anche su Sud Pavese e occasionalmente sul Piacentino. Sono previsti accumuli anche di un certo significato sopra i 1200 m, fino a 15/20 cm localmente tra i rilievi del Piemonte meridionali e quelli interni liguri. Imbiancate o alcuni centimetri potranno cadere fino alle quote medie collinari.

Per domenica, più nubi e locali piogge al Sud, specie tra Centro Sud Campania, Calabria tirrenica e Puglia centro-meridionale, meglio altrove con addensamenti residui e fenomeni occasionali. Da computare un debole calo termico nel fine settimana, nell’ordine di un paio di gradi mediamente sull’Italia con valori, specie diurni, più allineati alle medie stagionali.

Una novità mattutina relativamente alla prossima settimana. Le ultime elaborazioni computano possibili, moderate onde nordatlantiche ancora resistenti ed efficaci verso il bacino centrale del Mediterraneo con tempo che rimarrebbe debolmente instabile all’insegna di passaggi nuvolosi irregolari e qualche pioggia.

Ulteriori dettagli per la prossima settimana nei quotidiani, successivi aggiornamenti