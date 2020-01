Previsioni Meteo, da stasera torna il maltempo: temporali, piogge e nevicate, FOCUS con MAPPE e DETTAGLI

Previsioni Meteo – Ultimo giorno con alta pressione imperante sull’Italia e sul Mediterraneo centrale. Anzi, come anticipavamo, già nel corso della giornata odierna, le prime avanguardie instabili, legate al più intenso peggioramento che seguirà nel weekend, raggiungeranno le regioni nordoccidentali e dell’alto Tirreno, portando prime nubi e piogge nelle prossime ore pomeridiane e serali.

Intanto la prima immagine rappresenta una cartina di sintesi ove per tutta la fase instabile prevista dalle prossime ore serali e fino al 21, sono attese le precipitazioni più intense. E’ bene visibile come gran parte del Centro-Nord e la Sardegna, siano interessati dalle precipitazioni più frequenti, colorazione arancio. Le aree meridionali, invece, colorazione più chiara, saranno mediamente meno interessante dalle piogge, eccetto un po’ la Calabria e l’Ovest e Nord della Campania, dove localmente potranno risultare moderate. Piogge più importanti, invece, dapprima sulla Liguria, poi verso l’alto Adriatico e infine, a inizio settimana, sull’Est della Sardegna, aree colorate in arancio più vivo.

Evoluzione tra la notte prossima e la giornata di Sabato, 18 gennaio

Nella notte, un fronte perturbato intenso, spinto dalla saccatura nordatlantica, nel frattempo in deciso affondo verso il Mediterraneo occidentale, porterà una fase di maltempo forte sulla Liguria con accumuli di pioggia, entro domani mattina, fino a 70/80 mm sulla parte di Levante, tra Genova e Chiavari.

Entro metà giornata di domani,sabato 18 gennaio, un po’ tutto il Nord e le regioni tirreniche centrali, fino anche alla Campania localmente, saranno interessate da nubi e piogge, più intense in mattinata e in giornata sull’Emilia-Romagna, sul Centro Sud della Lombardia, su Centro Sud Veneto e anche su Est Marche; piogge localmente forti anche sul Lazio e su Ovest Campania, specie verso Casertano e Napoletano. Piogge via via più scarse sul Piemonte, Ovest Lombardia e più deboli anche sul Trentino, Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio di sabato, le nubi andranno intensificandosi anche sul basso Tirreno con piogge che raggiungeranno oltre che gran parte della Campania e ovest Molise, anche la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia, sebbene qui più deboli. Piogge moderate o forti sono attese nel corso di domani soprattutto sull’alto Adriatico in mare e tra Centro sud Veneto e Romagna. Tempo migliore sul resto dei settori. Nevicate dalla prossima sera-notte e poi per la giornata di domani, sabato, sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, sul Nord Appennino, localmente in giornata anche sull’Appennino centrale, specie tra Sud Marche, Est Lazio e Ovest Abruzzo. La neve potrà scendere mediamente fino a 500/600 m, occasionalmente più in basso nelle precipitazioni più intense, fino al Nord Appennino; fiocchi più debole e mediamente intorno ai 1200/1300 m sull’Appennino centrale inizialmente, poi anche qui in calo verso sera fino a 800 900 m.

Evoluzione tra domenica 19 e martedì 21 gennaio

Nella notte su domenica e per la giornata festiva, le piogge andranno concentrandosi sulle regioni del medio-basso Adriatico. Nella notte esse saranno più intense su Emilia-Romagna centro orientale, basso Veneto, Nord Appennino, Marche, Umbria, anche sui settori interni dell’Appennino centrale, con nevicate a 500/1000 m, via via con quota in aumento dal Nord Appennino verso quello centrale. Nel corso di domenica, piogge irregolari sempre sul medio Adriatico e relativi settori appenninici, fino alla Puglia e al Sud Appennino, migliora via via su tutto il resto del Paese. Ancora locali nevicate in Appennino centrale, ma mediamente deboli, intorno agli 800/1000 m, fiocchi fino a 5/600 m tra Marche, Est Toscana, Est Umbria.

Per lunedì 20, ancora qualche pioggia sulla Puglia, specie Gargano, piogge irregolari lungo l’Appennino, di più su quello centro-meridionale, e piogge più intense su Est Sardegna, qui anche forti nel pomeriggio-sera; locali piogge moderate anche sulla Sicilia. Tempo migliore altrove.

Per martedì 21, nubi e locali piogge sulle isole maggiori, specie sui rispettivi settori orientali, tempo in prevalenza asciutto sul resto del Paese e anche con maggiore soleggiamento. Circa le temperature, farà più freddo nella notte su sabato e nel corso della giornata di sabato al Nord e sul Nord Appennino poi, verso domenica, più freddo anche sull’Appennino centrale e, in forma più leggera, fino ai rilievi campani e Nord pugliesi. Altrove il freddo si avvertirà meno.

