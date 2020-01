Le Previsioni Meteo per i Giorni della Merla 2020: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 1° Febbraio

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 1° febbraio 2020.

Oggi al Nord: nuvolosità diffusa su tutte le regioni, con foschie dense e nebbie in banchi sulla Pianura padano-veneta, specie settore centro-orientale, in parziale diradamento durante le ore centrali e in nuova formazione dopo il tramonto. Locali deboli precipitazioni possibili fino metà giornata su Friuli-Venezia Giulia e settori più orientali di Veneto ed Emilia-Romagna. Schiarite anche ampie dalla tarda mattina sulle pianure piemontesi e da metà giornata su nord Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e centro-nord Veneto. Centro e Sardegna: poche nubi significative e prevalente soleggiamento sulla sardegna, con nubi in aumento sul settore ovest per fine giornata; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con isolate precipitazioni possibili su Toscana, Umbria, Lazio e restante settore Appenninico fino al tardo pomeriggio. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare sulla Sicilia con occasionali brevi piovaschi che saranno più probabili sul settore orientale nel pomeriggio quando invece schiarite anche ampie interesseranno il resto dell’isola; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con isolate precipitazioni nella notte e al mattino su Campania, Calabria jonica e Puglia meridionale e che nel pomeriggio saranno probabili su tutte le regioni, in generale miglioramento serale con occasionali piovaschi possibili fino a termine giornata su Calabria tirrenica e Puglia. Temperature: minime in aumento su Calabria, Puglia, est Piemonte, ovest Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Pianura lombarda, in lieve calo su nord Sardegna e Appennino abruzzese e molisano; massime in deciso aumento sulla Pianura-padano veneta e sulla Liguria centro-occidentale, in lieve calo su nord Puglia, Molise e aree appenniniche di Abruzzo, Marche, sud Umbria e nord Lazio. Venti: deboli orientali sulla Sardegna con locali rinforzi sul settore sud; deboli meridionali su Sicilia, Calabria e Puglia con locali rinforzi specie sulla Puglia meridionale; mediamente deboli variabili sul resto d’Italia. Per fine giornata rotazione da nord-ovest su Sicilia e centro-sud peninsulare, con rinforzi lungo le coste adriatiche. Mari: da mossi a localmente molto mossi jonio, basso adriatico e canale di sardegna; poco mossi tirreno sud-orientale, alto adriatico e, sottocosta, il medio adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione a eccezione di stretto di sicilia e tirreno sud-occidentale.

Domani al Nord addensamenti compatti sulla Liguria di levante con deboli piogge, più diffuse e frequenti dalla serata; nubi basse e stratiformi sulle zone pianeggianti accompagnate da foschie dense e nebbie, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata; iniziali condizioni di cielo sereno o velato sul restante settentrione, ma con copertura in decisa intensificazione dal pomeriggio con precipitazioni sparse attese dalla sera, nevose sui rilievi alpini oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: molte nubi consistenti su Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio centrosettentrionale, con deboli precipitazioni, più frequenti sulla porzione più settentrionale Toscana; altrove all’inizio nubi alternate a sole, ma con deciso aumento della copertura atteso dalle ore serali. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari e nord Sicilia con isolati piovaschi sulle relative aree calabresi e dell’isola; sul restante meridione cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più consistente atteso al mattino sulla Puglia e, dalla sera, su Molise e Sicilia occidentale. Temperature: minime in rialzo su Alpi occidentali; stazionarie sulle restante nord-ovest, rilievi lombardi e altoatesini, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, nord Toscana, Marche, coste abruzzesi, Basilicata, Calabria settentrionale e Sicilia sudorientale; in calo altrove; massime in aumento su Valle d’Aosta, Appennino emiliano-romagnolo e Marche; in diminuzione su Pianura veneta, Toscana settentrionale ed aree tirreniche meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord e dai quadranti occidentali sul resto del Paese, tendenti durante le ore serali a divenire moderati o forti da sud-ovest su levante ligure ed Appennino emiliano-romagnolo. Mari: poco mossi il Tirreno occidentale ed Adriatico settentrionale e generalmente mossi gli altri bacini, ma con tendenza a divenire mossi o molto mossi il mar Ligure, mar di Sardegna ed il Tirreno centrosettentrionale ad ovest.

Martedì 28 gennaio al Nord al mattino molte nubi su Liguria di levante, aree alpine e prealpine, zone pedemontane, nonché sui rilievi emiliano-romagnoli con deboli precipitazioni associate;seguirà una graduale riduzione dei fenomeni dal pomeriggio su area ligure ed aree pianeggianti di Lombardia, Emilia-Romagna e triveneto dove sono attese ampie schiarite; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sulle zone alpine oltre i 900-1000 e saranno più diffusi sui rilievi valdostani; velature sulle restanti zone liguri. Al primo mattino formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su Sardegna centroccidentale, Toscana, Umbria e Lazio con deboli piogge o rovesci, piu’ frequenti e diffusi sulla porzione piu’ settentrionale Toscana; dalla serata attesa una attenuazione della fenomenologia, eccezion fatta per l’area centromeridionale laziale; altrove all’inizio molte nubi, ma in successivo, graduale diradamento, dapprima sulle Marche, e poi dalla sera, sulle zone adriatiche abruzzesi. Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Molise occidentale, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria con associate piogge e rovesci sparsi; addensamenti consistenti con sporadici piovaschi sulla Sicilia centroccidentale ed ampie ma innocue velature sul restante meridione. Temperature: minime in flessione su Salento e Sicilia sudorientale; senza variazioni su aree pianeggianti e pedemontane piemontesi, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria e restante territorio siciliano; in rialzo altrove, più deciso su Romagna e coste laziali; massime in lieve diminuzione sulle aree alpine, restanti zone friulane, basso Lazio, Basilicata tirrenica, rilievi calabresi e sulla Sicilia meridionale;in aumento su basso Piemonte, ponente ligure, Romagna, Toscana, Umbria occidentale, coste centrali adriatiche e molisane, Puglia centrosettentrionale e Basilicata orientale; stazionarie sul resto del paese. Venti: forti intorno ovest con raffiche di burrasca forte sulle aree alpine occidentali e del Trentino-Alto Adige, Sardegna, dorsale appenninica e sul restante territorio di Toscana, Marche e Molise; deboli o moderati dai quadranti occidentali sul resto del paese, con locali rinforzi su basso Veneto, e Puglia garganica. Mari: agitato il mar Ligure; molto mossi il mar e canale di Sardegna ed il Tirreno; da mosso a molto mosso l’Adriatico settentrionale e mossi i restanti bacini con moto ondoso in locale, ulteriore intensificazione dal pomeriggio.

Mercoledì 29 gennaio annuvolamenti compatti sparsi su Alpi, regioni tirreniche centromeridionali ed isole maggiori con deboli precipitazioni associate, nevose sui relativi rilievi alpini confinali; altrove cielo sereno con velature attese da fine giornata su gran parte del settentrione.

Giovedì 30 gennaio ancora molte nubi al mattino sulle regioni meridionali tirreniche con deboli fenomeni su Calabria e nord Sicilia; altrove inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, seguirà poi un aumento graduale della copertura nuvolosa con piogge sulla Sardegna, in successiva estensione alle aree tirreniche peninsulari, e deboli nevicate sulle zone alpine. Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio nevicate sui rilievi confinali della catena alpina e deboli precipitazioni sulle regioni tirreniche centromeridionali; cielo sereno o velato altrove con nebbie estese sulle zone pianeggianti del settentrione.