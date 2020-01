Previsioni Meteo, il punto. Niente da fare per l’Inverno, adesso il rischio è che “esploda” una Primavera anticipata

Guardate bene la mappa principale, in alto, a corredo dell’articolo: è una rarissima situazione meteorologica in cui l’attività del Vortice Polare è massima, intorno al Polo Nord si concentrano grandi tempeste di neve con venti gelidi impetuosi e freddo molto intenso mentre alle medie latitudini, su gran parte dell’Europa, dell’Asia e del Nord America, le correnti sono occidentali. E’ quello che sta succedendo in quest’Inverno nell’Emisfero settentrionale: senza scambi meridiani, l’Inverno non decolla e il freddo rimane confinato alle alte latitudini, intorno al Polo. E’ stato così fino ad ora e, soprattutto, sarà così anche nelle prossime settimane.

La situazione meteorologica infatti non cambierà: l’ondata di maltempo del weekend sarà soltanto un “incidente di percorso” per l’Anticiclone che sta garantendo bel tempo in tutt’Italia. Il maltempo più forte si concentrerà sul Mediterraneo occidentale, e il freddo scivolerà sulla Spagna dove avremo nevicate fino a bassa quota. Già da Domenica, farà più freddo in Marocco che in Italia. E la prossima settimana esploderà una clamorosa Primavera anticipata in tutto il Centro/Sud, con temperature di +20°C in Sicilia e di +17/+18°C su tutte le altre Regioni meridionali.

Le isoterme previste per Giovedì 23 Gennaio sono eloquenti:

Il problema dell’Inverno che fin qui non c’è stato è relativo: tante volte la stagione fredda ha iniziato a fare sul serio soltanto da fine Gennaio in poi. E in parte questa riflessione è ancora valida: Febbraio spesso e volentieri è stato il mese più freddo dell’anno, dopo una prima parte di stagione mite. Il problema principale è che adesso che siamo già nella seconda metà di Gennaio, non c’è un briciolo di prospettiva a medio e lungo termine che possa far intravedere un cambio della situazione. Arriveremo al 25–26 Gennaio senza freddo ne’ neve, anzi le temperature aumenteranno sensibilmente la prossima settimana.

Ci resta una prospettiva differente, ipotetica, per i Giorni della Merla e per il mese di Febbraio, anche se le ultime previsioni stagionali del CNR non sono positive: soprattutto al Nord, continuerà a fare molto caldo. L’Anticiclone, insomma, difficilmente mollerà la presa. Ed è davvero Inverno soltanto lassù, al Polo Nord.