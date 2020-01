Previsioni Meteo, il tempo inizierà a peggiorare nel weekend 18-19 Gennaio: tra Sabato e Domenica piogge e nevicate su gran parte d’Italia [MAPPE]

Previsioni Meteo – Coinciderà proprio con il fine settimana prossimo, l’inizio di un peggioramento del tempo più significativo, dopo tante giornate all’insegna dell’alta pressione prevalente o solo qualche disturbo localizzato su estremo Sud Italia e sull’alto Tirreno. Come già annunciato da giorni, esso si compirà a causa del progressivo incidere di un ramo secondario del getto subpolare verso il Golfo di Biscaglia, la Spagna e la Francia prima poi, approfittando dello spostamento verso l’Oceano dei massimi anticiclonici, in penetrazione sul Mediterraneo centro-occidentale. Si tratterà di un nucleo di vorticità positiva piuttosto intenso e tale da aprire un’ampia ferita depressionaria sull’Ovest del nostro bacino, influente anche verso l’Italia.

Rispetto agli scenari proposti qualche giorno fa, l’evoluzione che va prospettandosi appare, tutto sommato, meno fredda e meno perturbata per l’Italia. Come visibile dalla cartina barica in evidenza, il fulcro depressionario andrebbe concentrandosi verso la Spagna, quindi lontano dall’Italia. L’instabilità che arriverebbe sulla penisola sarebbe frutto di correnti meridionali indotte da quel sistema depressionario e di un mix delle stesse con aria più fredda che, invece, giungerebbe dall’Est Europa, richiamata dal medesimo sistema. Buona parte dell’aria fredda richiamata dalla depressione transiterebbe oltralpe e andrebbe verso la Spagna e la Francia meridionale, ma una discreta parte riuscirebbe a penetrare via via anche verso il Nord Italia. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio per il fine settimana, precisando che si tratta ancora di una evoluzione tutt’altro che definitiva.

Previsione meteo per sabato 18 gennaio

Per la giornata di sabato, nubi e piogge interesserebbero sin dal mattino le regioni centro-occidentali del Nord. Precipitazioni in forma irregolare su gran parte dei settori, ma più intense e anche più frequenti sulla Liguria, localmente verso alta Toscana, Alessandrino, Ovest e Sud Piemonte e ancora verso l’estremo Ovest Emilia. A dire il vero già dalla giornata di sabato, specie pomeriggio-sera, su questi medesimi settori dell’alto Tirreno arriverebbero nubi e prime piogge. Tuttavia, proprio nel corso del giorno pre-festivo, nubi e fenomeni si estenderebbero un po’ a tutto il Nord e poi anche alla Toscana entro sera. Nubi in aumento anche sulla Sardegna, sulle regioni del medio-basso Tirreno e su buona parte del Centro, ma con scarsi fenomeni in giornata. Nella sera di sabato, invece, qualche prima pioggia debole raggiungerebbe anche il Nord della Sardegna e qualcuna più intensa l’alto Lazio, l’Ovest Umbria, localmente il basso Tirreno, tra Nordest Sicilia, Messinese e settore tirrenico del Reggino. Nubi in aumento la sera anche verso la Campania, il resto della Calabria tirrenica e del Nord Sicilia, ma scarsi fenomeni o qualche piovasco isolato. Più asciutto e ancora con minore nuvolosità sul medio-basso Adriatico e sul resto del Sud. Circa le nevicate, esse inizierebbero a interessare i rilievi alpini, soprattutto centro-orientali e le aree occidentali della Valle d’Aosta in collina o via via localmente fino a quote basse in serata.

Previsione meteo per domenica 19 gennaio

Nella notte su domenica 19 e anche per gran parte del giorno festivo, più nubi e locali piogge sarebbero presenti ancora sulla Liguria, localmente su estremo Sud-Sudest Piemonte e più diffusamente sulla Lombardia, sull’Emilia-Romagna, verso Marche e medio Adriatico in serata. Nubi diffuse e altre piogge su Corsica e alto Tirreno, qualcuna su Sardegna orientale, anche qui più verso sera; altrove un po’ di nubi irregolari, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno, tra le coste tirreniche del Reggino e del Messinese con qualche occasionale piovasco. Più asciutto e maggiori schiarite soleggiate sul resto del Centro Sud. Per la giornata di domenica, dovrebbe giungere aria più fredda sulle regioni settentrionali, quindi con rischio di locali nevicate fino in collina o a quote anche basse localmente, soprattutto sul Piemonte centro-meridionale, tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Altro rischio di locali nevicate in media alta collina sui rilievi dell’Emilia, della Liguria e dell’alta Toscana, possibili fiocchi intorno ai 1000 m la sera anche sui rilievi tra Est Umbria, Marche e Nord Abruzzo. Entro la sera di domenica, calo delle temperature più apprezzabile su tutto il Centro Nord.