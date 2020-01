Previsioni Meteo: intense gelate mattutine e tanto freddo, fino a -11°C in Appennino. Locali nubi e qualche pioggia

Previsioni Meteo – Anticiclone sempre regista del tempo sul territorio italiano anche per oggi, con massimi di pressione verso le aree centro-orientali un po’ tutte, dove splenderà il sole e i cieli saranno in prevalenza sereni. Tuttavia, un ramo secondario del “Getto atlantico” in rapido transito su Centro Nord Europa, ha isolato una goccia di aria fresca e instabile in quota la quale, attraverso un solco depressionario scavato tra Germania, Francia, poi verso il Golfo del Leone e le Baleari è riuscita a penetrare verso il Mediterraneo occidentale. Questo nucleo di vorticità, specie in quota, sta attivando correnti un po’ più umide e instabili sudoccidentali verso i nostri settori del medio-alto Tirreno apportando più nubi e qualche precipitazione.

In particolare, una diffusa nuvolosità in prevalenza di tipo basso e associata anche a nebbie e foschie, interessa già da queste ore mattutine la Toscana, soprattutto meridionale, tutti i settori interni centrali e anche le aree settentrionali della regione, con diffusa copertura del cielo; nubi sul Nordest Sardegna, sul tratto di mare Tirreno tra la Sardegna e il Lazio, anche sul Nord Lazio, ed estesa nuvolosità su buona parte del Nordovest, eccetto il Levante ligure e il Sud Piemonte. Nebbia fitta sulla Pianura Padana centro occidentale. Sono presenti anche già locali precipitazioni, sotto forma di pioggia debole localmente sul Piemonte, qualcuna sulla Liguria centrale qualche piovasco sparso verso il Bergamasco, Bresciano. Al momento, in queste prime ore mattutine, addensamenti con rovesci più intensi riguardano il tratto di mare tra il Golfo del Leone la Corsica. Questi addensamenti si spingeranno più tardi verso la Liguria e qui nel corso della giornata potranno avere luogo piogge un po’ più significative, fino ad accumuli sui 10/11 mm entro sera tra il Genovese e lo Spezzino. Altrove, sul resto del medio-alto Tirreno, nubi diffuse ancora per la giornata, ma scarse precipitazioni o solo qualche pioggia localizzata di debole intensità.

Da evidenziare ancora una volta il freddo notturno e mattutino per irraggiamento. Minime diffuse tra 0 e-2°C nelle valli appenniniche e alpine e sulle pianure vicine ma, su questi settori interni montuosi, minime anche importanti, spesso tra -4 e -6/-7°C nelle conche appenniniche abruzzesi, fino a punte estreme sui -10/-11°C, come nel comune di Grotte di Stiffe, a 557 m s.l.m, in provincia di L’ Aquila. Temperature molto basse con gelate estese anche sulla Pianura Padana centro-orientale, fino a -3°C e oltre; un po’ meno freddo, stamani, sulla Pianura Padana occidentale, per via di una maggiore copertura nuvolosa anche nelle ore notturne.