Previsioni Meteo, la beffa dei “Giorni della Merla”: caldo anomalo in tutt’Italia, picchi di +25°C tra 3, 4 e 5 Febbraio

Previsioni Meteo – Continua a fare molto caldo sull’Italia in quest’inverno completamente anonimo: oggi le temperature massime sono state eccezionalmente miti ovunque, con ben +20°C a Riposto e Acitrezza, +19°C a Bari, Siracusa e Molfetta, +18°C a Catania, Taranto, Pescara, Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico, Noto, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Barletta, Vieste, Termoli e Crotone, +17°C a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Ravenna, Grosseto, Ancona, Cesena, Lecce, Brindisi, Olbia, Forlì, Cerignola, Chieti, Barcellona Pozzo di Gotto e Cefalù, +16°C a Napoli, Salerno e Foggia, +15°C a Firenze, Genova, Pisa, Cuneo e Matera, +14°C a Roma, Torino, Perugia e Pinerolo, +12°C a Trieste, Ferrara, Viterbo e Guidonia, +11°C a Bologna.

Ma questo caldo anomalo proseguirà anche nei prossimi giorni, che sono proprio i “Giorni della Merla“, quelli che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Quest’anno invece avremo forti venti occidentali, neve sulle Alpi ma ampie schiarite in tutto il resto d’Italia con temperature abbondantemente superiori alle medie del periodo.

La prossima settimana, nei primi giorni di Febbraio, farà ancora più caldo: una rimonta dell’Anticiclone Sub-Tropicale farà impennare le temperature su valori da record tra Lunedì 3, Martedì 4 e Mercoledì 5 Febbraio. Le ultime mappe sono impressionanti, al punto da prospettare picchi di +25°C al Centro/Sud e vicine o in alcuni casi addirittura superiori ai +20°C anche al Centro/Nord. In un periodo in cui anche le giornate stanno iniziando ad allungarsi sensibilmente, con più luce e più ore di sole, la sensazione della Primavera anticipata sarà particolarmente significativa.

Attenzione però: resta valida l’ipotesi di nuove ondate di freddo e neve a partire dal 6 Febbraio. Su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti in merito. Intanto ecco le mappe ad 850hPa per i primi tre caldissimi giorni della prossima settimana: