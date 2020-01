Previsioni Meteo, la tendenza a 20 giorni: escalation invernale dalla 3ª decade di Gennaio [MAPPE]

Previsioni Meteo – L’evoluzione a lungo termine, anche sulla base di dati serali, non presenta particolari cambiamenti rispetto a quanto già esaminato nei precedenti aggiornamenti. La circolazione sarà abbastanza stazionaria anche per gran parte della prossima settimana, salvo iniziali disturbi sulle estreme regioni meridionali, qui con qualche pioggia più intensa e, nel corso della settimana, possibili nubi basse marittime verso la Liguria, anche qui con locali piogge abbastanza persistenti. Fenomeni, tuttavia, piuttosto circoscritti in un contesto generale che continuerà a vedere ampio soleggiamento e siccità. Il modello matematico europeo conferma, invece, sul più lungo termine, ossia dopo il 18/20 del mese, una tendenza a rottura dell’egemonia anticiclonica, con il Mediterraneo che diverrebbe via via più depresso all’insegna di più nubi, piogge e anche nevicate che conquisterebbe via via buona parte del nostro territorio. Ma vediamo la tendenza più nel dettaglio.

Previsioni Meteo – Prima fase: 15/18 gennaio 2020

L’alta pressione continuerebbe a dominare la scena su gran parte dell’Europa centro meridionali e orientale. I massimi di pressione migrerebbero verso l’Est Europa, ma anche le aree centrali e il Mediterraneo continuerebbero a essere protetti dall’anticiclone. Nel frattempo, anche la moderata area depressionaria sul Mediterraneo meridionale andrebbe via via attenuandosi, con tempo asciutto anche sull’estremo Sud. Una unica evidenza, in termini di più nubi e qualche pioggia, per l’alto Tirreno dove, malgrado una circolazione anticiclonica, flebili correnti sudoccidentali in scorrimento sulle aree marittime dell’Ovest Mediterraneo e indotte dalla circolazione oraria anticiclonica, potrebbero caricarsi di umidità e portare delle nubi basse soprattutto in prossimità della Liguria, qui con qualche pioggia sparsa abbastanza ricorrente, tuttavia debole. Altrove, alta pressione e bel tempo prevalente, salvo le consuete nebbie e foschie di notte e al mattino sulle pianure del Nord, localmente nelle valli alpine, appenniniche e magari un po’ di nubi basse sui settori del medio-alto Tirreno, specie costieri. Le temperature sono attese più o meno nelle medie del periodo, ancora abbastanza fredde di notte, più miti di giorno; possibili valori un po’ sotto media al Nord a inizio periodo, ma poi qui in aumento e anche sopra norma, specie nei valori massimi.

Previsioni Meteo – Seconda fase: 19/21 gennaio 2020

L’evoluzione barica computerebbe l’isolamento, per un guizzo temporaneo del ramo secondario del “Getto sub-Polare” nei meandri anticiclonici, di una moderata azione depressionaria verso i settori centro-occidentali del nostro bacino. L’alta pressione verrebbe, quindi, minata a opera di infiltrazioni di correnti umide nordatlantiche e poi per azione dell’attività anticiclonica che, sebbene moderata, porterebbe un primo e più sostanziale cambiamento del tempo all’insegna di piogge dapprima sul medio-alto Tirreno e al Nord, poi diffusamente su tutto il Paese entro fine periodo. In questa fase ci sarebbe un aumento delle temperature per via di correnti un po’ più miti meridionali.

Previsioni Meteo – Terza fase: 22/23 gennaio e fino al 26

Sulla base degli ultimi dati ci sono conferme, per il corso della terza decade del mese e più specificamente dal 23 al 26, per un possibile isolamento di una bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale alimentata da aria fredda di matrice continentale. Si tratterebbe di instabilità di stampo invernale soprattutto sulle aree centrali e sul Centro Nord Appennino con piogge, ma anche nevicate fino a quote basse o collinari. Piogge probabilmente ancora più diffuse sulle regioni meridionali, specie del basso Tirreno e ioniche, qui con neve un po’ più alta, in media-alta collina. Rischio di possibili piogge e nevicate a bassa quota anche al Nord, ma qui in forma più irregolare e debole. Le temperature sarebbero in calo rispetto alla fase precedente, più o meno delle medie stagionali o anche un po’ sotto.