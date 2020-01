Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno e possibili nebbie in Pianura

Arpa Lombardia comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, fino a domenica 5 gennaio.

Oggi ovunque sereno o poco nuvoloso ma con probabile nebbia estesa, o nubi basse, sulla Pianura, in dissolvimento tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio annuvolamenti a partire da ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza notevoli variazioni. In Pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 7 °C.

Zero termico: a circa 2700 metri, in temporaneo abbassamento fino a circa 2000 metri in corrispondenza di Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, in montagna deboli meridionali con rinforzi sui rilievi alpini di confine.

Domani velature diffuse, a tratti più marcate; possibile nebbia in Pianura nella notte e al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento.

Zero termico: intorno a 2600 metri, in risalita fino a circa 3000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, in montagna deboli variabili tendenti a disporsi da nord e a rinforzare localmente.

Sabato e domenica cielo in prevalenza sereno o al più velato, possibili nebbie in Pianura. Precipitazioni assenti. Temperature in leggero rialzo, al di sopra della norma nei valori massimi. Venti in Pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, tendenti a deboli di direzione variabile domenica; in montagna deboli o moderati settentrionali.