Previsioni Meteo Lombardia: temperature in calo e nebbia nelle ore mattutine e serali

“Da lunedì in pianura temperature in lieve calo con nebbia nelle ore mattutine e serali“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia, di seguito il bollettino per i prossimi giorni.

Oggi in generale sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti portati da est a ridosso dei primi rilievi in dissoluzione al pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in pianura in calo, in quota in aumento. In pianura minime intorno a -2°C, massime introno a +6°C.

Zero termico: in rapida risalita a 2800 metri nel corso della mattinata.

Venti: deboli; in montagna settentrionali, in pianura dai quadranti orientali al mattino, di direzione variabile al pomeriggio.

Altri fenomeni: foschia o banchi di nebbia sparsi sulla pianura meridionale e sull’alta pianura orientale fino al mattino e dalla serata.

Domani sereno o poco nuvoloso, con nebbia estesa in pianura in lenta dissoluzione nelle ore centrali e qualche addensamento a ridosso dei primi rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo in pianura ed in montagna, in aumento in collina.

Zero termico: attorno a 2800 metri, in abbassamento nella giornata; a 1800 metri in serata.

Venti: in pianura deboli dai quadranti occidentali, in montagna settentrionali, da deboli a moderati.

Altri fenomeni: nebbia o foschia estesa in pianura dalla notte ed in serata, in lenta dissoluzione nelle ore centrali.

Mercoledì e giovedì cielo al più poco nuvoloso o velato, con nebbia diffusa in pianura in dissoluzione nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli: dai quadranti occidentali in pianura, in montagna settentrionali mercoledì, in rotazione da sud giovedì.