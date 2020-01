Previsioni Meteo Lombardia: temperature minime in calo

“Tra domenica e lunedì ingresso di aria via via più secca e fresca in quota e calo dei valori minimi di temperatura“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Oggi nella seconda parte della giornata irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota; in montagna poco nuvoloso al mattino, quindi nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: nella prima parte della giornata deboli su Appennino e lungo la fascia di bassa pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime stazionarie. In pianura minime tra -2 e 1°C, massime tra 6 e 9°C.

Zero termico: intorno a 1000 metri, in calo in serata a 800 metri su Pianura, Appennino e Prealpi occidentali.

Venti: in Pianura deboli a prevalenza orientale, sulla fascia prealpina occidentale moderati da nord, altrove deboli.

Altri fenomeni: possibilità di foschie dense e banchi di nebbia nella notte e al mattino sulla Pianura meridionale.

Domani nella notte e al mattino nubi irregolari diffuse, dal pomeriggio schiarite fino a ovunque poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime attorno a -2°C, massime a circa 8°C.

Zero termico: a circa 800 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in lieve intensificazione nelle ore centrali della giornata, in montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: nella notte possibili deboli foschie in pianura.