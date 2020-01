Previsioni Meteo, maltempo più pronunciato all’estremo Sud tra Lunedì 13 e Martedì 14

Previsioni Meteo – A tenere in piedi velleità instabili, in questa fase invernale poco movimentata per la presenza ingombrante di un vasto anticiclone su Centro Sud Europa e Mediterraneo, è una blanda circolazione depressionaria che si è andata scavando negli ultimi giorni sul territorio nordafricano. Essa inciderà marginalmente in questo fine settimana verso le estreme regioni meridionali e, più indirettamente, anche su parte delle aree adriatiche, ma creando soltanto un po’ più di nubi e qualche debole pioggia localizzata. Tuttavia, dagli ultimissimi aggiornamenti, traspare un’azione decisamente più incisiva per inizio settimana, anche se circoscritta a una porzione di territorio piuttosto ristretta, essenzialmente alle aree estreme meridionali italiane.

Nell’immagine in anteprima, appare bene visibile come le aree del basso Tirreno, ioniche e la Sicilia, siano interessate da una modesta bassa pressione che costituisce la propaggine settentrionale di una circolazione instabile più attiva sul territorio nordafricano. Per inizio settimana, complice anche la confluenza di correnti più fresche orientali, questa bassa pressione, che richiamerà correnti più umide e instabili dal Mar Libico, arrecherà un peggioramento più sostanzioso sulle estreme regioni meridionali. In particolare, come evidenzia la cartina pioggia riferita appunto a lunedì 13 e martedì 14 gennaio, nubi via via più intense con addensamenti e piogge interesseranno la Puglia centro-meridionale, localmente il Crotonese e la Calabria meridionale, specie il Reggino, e soprattutto la Sicilia centro-orientale. Proprio su quest’ultima regione, tra i Sud Messinese, il Catanese e il Siracusano, sono attese le piogge più intense con 10/15 mm diffusi ma, verso le coste, specie sudorientali, anche fino a 30/40 mm sulle aree in fucsia. Piogge deboli sulle aree colorate in celeste, mediamente tra 2 e 7 mm; tra 7 e 15 millimetri sulle tutte le aree colorate in viola.

Per completezza, andrebbe rilevato, per il corso di martedì 14, un aumento della nuvolosità anche sull’alto Tirreno, ma qui per vicende non attribuibili alla bassa pressione nordafricana, piuttosto per un progressivo incidere di correnti più umide settentrionali che andranno a corrodere via via da Nordovest il promontorio anticiclonico. Tali correnti porteranno altre piogge in intensificazione soprattutto sulla Liguria.