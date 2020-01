Previsioni Meteo Marche: giornate stabili e soleggiate con gelate durante le ore notturne

“L’alta pressione ormai bel consolidata, continua a determinare giornate stabili e soleggiate con gelate durante le ore notturne“: sono le previsioni meteo della Protezione Civile regionale delle Marche. Di seguito il bollettino.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con aumento delle velatrure nel corso pomeriggio

Precipitazioni: assenti

Temperature: minime in diminuzione e massime stazionarie o in lieve aumento

Venti: deboli nella prima parte della giornata senza direzione prevalente, per divenire sud-occidentali di brezza leggera nel pomeriggio

Mare: quasi calmo o poco mosso

Fenomeni Particolari: gelate diffuse durante la notte ed al primo mattino

Martedì 14 cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata per transito di nubi medio-alte e poi prevalenza di sereno dalla tarda mattinata

Precipitazioni: assenti

Temperature: in aumento

Venti: di brezza leggera o tesa sud-occidentali nelle zone interne e nord-occidentali lungo la costa

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: gelate nelle zone di pianura e nei fondovalle

Tendenza per i giorni successivi: condizioni ancora stabili per i giorni seguenti con probabile peggioramento nel prossimo fine-settimana.