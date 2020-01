Previsioni Meteo, nel weekend weekend arrivano altre piogge e nevicate sui monti. Ecco le aree più colpite [MAPPE e DETTAGLI]

Previsioni Meteo – Prosieguo della settimana all’insegna dell’alta pressione crescente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. A parte qualche disturbo nuvoloso sulle due isole maggiori con qualche residuo piovasco o pioggia debole essenzialmente sui rispettivi settori orientali, già dalla giornata di domani e fino a venerdì, il sole prevalente riguarderà gran parte del Paese.

Un certo peggioramento del tempo, però, si prospetta proprio nel corso del fine settimana, a opera di moderati correnti instabili atlantiche che riusciranno a entrare nel Mediterraneo approfittando di una stazionarietà ancora occidentale dell’alta pressione, tuttavia senza incidere in maniera particolarmente significativa.

Già dal pomeriggio sera di venerdì 24, nubi e locali piogge andranno intensificandosi verso l’alto Tirreno, in particolare sulla Liguria, Centro-Sud e Est Piemonte, Toscana, Nord Lazio, Emilia-Romagna e Sud-Ovest Lombardia. Su tutti questi settori arriveranno piogge anche moderate, localmente più forti, specie sulla Liguria e Nordovest Appennino, nella serata di venerdì e verso la mattinata di sabato 25 gennaio. Nella cartina di sintesi piogge, abbiamo evidenziato in colore a scala di blu, le aree dove maggiormente saranno possibili nubi e precipitazioni; in colori più chiari le aree dove le piogge potrebbero essere più deboli o anche assenti, come su diversi settori della Sardegna. Abbiamo evidenziato, altresì, le possibile locali nevicate sui settori alpini, sul Nord Appennino e occasionalmente su quello centrale.

Ecco il tempo un po’ più in dettaglio per il fine settimana prossimo

Il tempo per sabato 25 gennaio 2020

Le piogge via via, entro sabato mattino, si estenderanno a tutta la Toscana, al Centro Sud Lombardia, anche verso il Sud Ovest Veneto e piogge più frequenti, sebbene deboli o al più moderate, anche su Lazio, Umbria e Nord Marche. Per tutta la giornata di sabato, nubi e locali piogge sparse continueranno sulle aree centro-settentrionali in genere, ma non particolarmente significative, perlopiù deboli o moderate, poche le piogge oltre il Po. Giornata di sabato ancora all’insegna del tempo asciutto e più ampiamente soleggiato al Sud e sulle isole maggiori, salvo una tendenza ad aumento di nubi verso il pomeriggio-sera, con rari piovaschi sulle aree ioniche. Vanno segnalate locali nevicate soprattutto tra la sera di venerdì e la mattinata di sabato, ancora qualcuna nel corso di sabato, in particolare sul Nordovest Appennino, rilievi occidentali emiliani, estremi settentrionale della Toscana e liguri di nordest, localmente sulle Alpi marittime e meridionali piemontesi, intorno ai 1000/1200 m, magari occasionalmente anche più in basso in qualche conca più fredda. Fiocchi alle medesime quote anche sulle Alpi centro-orientali, e isolati sul Centro Nord Appennino, mediamente sopra i 1200 m.

Il tempo per domenica 26 gennaio 2020

Per il corso del giorno festivo, le nubi e le piogge dovrebbero andare concentrandosi sulle aree centro-meridionali. Piogge più ricorrenti su Toscana, Lazio, poi verso il basso Tirreno, sull’estremo Sud peninsulare, sulle regioni ioniche; precipitazioni più irregolari e deboli sulle aree centrali adriatiche e qualcuna fiacca sulle pianure centro-orientali del Nord. Tempo migliore sul resto del Nord e sulla Sardegna. Possibili brevi e deboli nevicate su Centro Sud Appennino, tra 1300 e 1500 m. Temperature più o meno invariate per il fine settimana o in leggero calo le massime, più o meno intorno alle medie stagionali o anche un po’ superiori.

