Previsioni Meteo: nubi basse, nebbie e anche qualche pioggia in un contesto di alta pressione prevalente [MAPPE]

Previsioni Meteo – Altra giornata all’insegna dell’alta pressione dominante sul Mediterraneo, centrale in particolare sull’Italia. Immagine barica in anteprima inequivocabile, con i massimi di pressione a tutte le quote in corrispondenza proprio del territorio italiano, poi verso le aree dell’ex Jugoslavia, balcaniche e dell’Est Europa. Ai margini, una debole depressione nordafricana e sul Mediterraneo meridionale, ma oramai ininfluente verso l’Italia e, decisamente più a Nord, il diffuso perturbato atlantico che inizierà a diventare protagonista nel corso del fine settimana.

Dunque, tempo in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, tuttavia malgrado la consistenza barica di rilievo, sul territorio italiano ci sono sempre locali disturbi per via dei nostri mari che forniscono umidità e che possono caricare di insidie anche le correnti orarie anticicloniche, specie se poi queste impattano con i rilievi prospicienti i mari. Infatti, anche per oggi, sono presenti diverse nubi basse e nebbie, oltre a quelle consuete sulla Pianura Padana, anche localmente, magari a macchia di leopardo sul resto del territorio.

Nell’immagine previsioni per oggi, sono espresse le aree in colorazione verde dove appunto potranno esserci dei passaggi nuvolosi nel corso della giornata odierna. L’area più interessata da nubi basse o anche medie, è quella visibile tra la Liguria, l’Emilia-Romagna, il Sudest Piemonte, la Pianura Padana e diffusamente il Centro Nord della Toscana. Su questi settori la copertura del cielo è prevista più persistente e, come sta accadendo oramai da diverse ore, anche con qualche pioggia in particolare sul Levante ligure, magari su alta Toscana e rilievi ovest emiliani (colorazione blu). Rileviamo che in Liguria nelle ultime 24/36 ore sono caduti fino a 25 mm pioggia e tutto questo in un regime barico che ha presentato mediamente quasi 1030 hpa al suolo e 573 da in quota, insomma in alta pressione dichiarata.

Altri passaggi nuvolosi irregolari, come visibile, potranno interessare, più a nord, i settori alpini e prealpini tra est Lombardia e Trentino-Alto Adige, la Toscana, occasionalmente il Lazio centrale, anche la Capitale, specie in mattinata; altre possibili nubi in transito localmente sul Gargano, in Puglia, sul Brindisino, sul Sud e Nordovest Sardegna e sul basso Tirreno, tra la Calabria tirrenica centro-meridionale e il Nord della Sicilia. Si tratterà di nubi in gran parte innocue o al più nubi basse con qualche nebbia mattutina.

Sotto l’aspetto termico, si sono avuti consueti valori piuttosto bassi nelle ore notturne e del primo mattino, con minime diffusamente tra 1/2° positivi e -2/-4°C diffusi sulle aree interne del Centro Sud Appennino, specie su quello centrale, anche con valori estremi ancora una volta fino a -9,3°C nell’Appennino abruzzese, nel comune di Grotte di Staffi, 557 m s.l.m, in provincia di L’aquila. Minime meno fredde sulla Pianura Padana centro-orientale, comunque spesso intorno allo zero o anche sotto in quella veneta, per via di una maggiore copertura del cielo; valori minimi più negativi verso la pianura padana occidentale. Da rilevare infine anche intenso freddo notturno naturalmente nelle vallate alpine, anche qui con valori estremi spesso fino a meno -7/-9°C su diverse valli, come i -9,2°C nuovamente a Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno. Valori massimi attesi mediamente tra 6 e 9°C sulle pianure del Nord e sulle colline interne, fino a 10/12°C in media sulle coste, qualche punta verso i 13/15°C o raramente oltre sulle Sicilia, sulle coste ioniche in genere e sull’estremo Sud Sardegna.

