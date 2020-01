Previsioni Meteo, oggi giornata di Anticiclone ma con qualche pioggia: quando a far piovere è il mare nonostante l’alta pressione [MAPPE]

Previsioni Meteo – Difficile a credersi: 1028 hpa al suolo, 573 decametri geo-potenziali, per i non addetti ai lavori, sono numeri da alta pressione corposa, con colonna d’aria che schiaccia dall’alto verso il basso e con circolazione che dovrebbe essere assolutamente stabile. In meteo, però, nulla è dato per scontato e capita, peraltro peculiarità del microclima italiano, che con un’altra pressione sulla testa, piova e anche abbondantemente. E’ quanto sta già accadendo sui nostri settori dell’alto Tirreno e, più specificamente, sulla Liguria. Una circolazione oraria, tipica anticiclonica anche ben strutturata a tutte le quote comporta, tuttavia, intorno ai massimi di pressione uno scorrimento di correnti che, dalla Provenza, Sudest Francia, si dirigono verso il Golfo Ligure. La particolare conformazione del Golfo, “a gomito”, riesce a imporre una curvatura moderatamente ciclonica alle correnti occidentali e, complice un carico di umidità che le medesime correnti ricevono nell’attraversare il Golfo ligure, nonché complici ancora i rilievi immediati verso cui impattano le stesse correnti, quindi con sollevamento verticale di umidità, si stanno determinando le condizione per una condensazione piuttosto insistente sotto forma di pioggia debole, ma spesso anche moderata.

Piove in forma debole o moderata su Genovese, coste liguri di Levante e anche sulle aree interne tra Genovese e La Spezia, sebbene qui magari in forma più irregolare. Addensamenti nuvolosi si stanno spingendo anche verso l’Emilia occidentale con altre locali piogge sparse sul Piacentino, localmente Parmense e locali piogge ancora fin verso la Lombardia centro-meridionale, Pavese, Cremonese, Lodigiano e perfino locali piogge questa mattina verso il basso Veneto, Rodigino, Sud Padovano, Veneziano.

Sulle aree pianeggianti tra Lombardia, Emilia, basso Veneto, anche Alessandrino e sulla Liguria centro-occidentale, si tratta di fenomeni più irregolari magari alternati a lunghe pause asciutte e anche occasionali, come nel caso della pianura veneta. Sulla Liguria di Levante, invece, le precipitazioni saranno più insistenti e ricorrenti con accumulo che, entro le 24.00 di oggi, potrebbe raggiungere anche i 10/12 mm localmente. Sul resto del Paese il tempo continuerà a essere stabile e ampiamente soleggiato, salvo tuttavia locali disturbi, alcuni tipici dell’alta pressione e consistenti in nebbie, nubi basse e locale copertura del cielo, in particolare sulla Pianura Padana, su Ovest Toscana e Sud Puglia;

altri modesti disturbi sono rinvenibili, ancora, sulle estreme regioni meridionali e collegati ad una modesta circolazione instabile sul Mediterraneo meridionale, tuttavia in esaurimento, magari solo in grado di determinare qualche addensamento con deboli piovaschi a largo del Golfo di Taranto, occasionalmente su basso Tirreno in prossimità delle Eolie.

Uno sguardo, infine, alle temperature, con minime sempre fredde di notte e al mattino e valori diffusamente compresi, tra le vallate appenniniche, quelle alpine e le pianure del Nord, tra 0 e -2°C, ma punte frequenti sulla Pianura Padana fino a -3/-4°C; picchi di temperature minime fino a oltre -5°C nelle vallate interne appenniniche, specie dell’Abruzzo, e valori estremi fino a -9/-11°C nelle valli alpine centro orientali. Temperature massime più o meno stazionarie al Sud o in lieve locale calo, calo più apprezzabile al Centro e ancor più al Nord. Valori mediamente non oltre i 6/7°C sulle regioni settentrionali, fino a 11/12°C sulle coste tirreniche centrali e mediamente 8/12° anche al Sud, salvo qualche punta estrema sui 13/14°C, ma soltanto sulle isole maggiori e sull’estremo Sud della Puglia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: