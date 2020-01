Previsioni Meteo, peggioramento imminente al Sud: forti piogge sullo Jonio tra oggi e domani. Poi maltempo al Nord

Previsioni Meteo – La moderata bassa pressione che da giorni è attiva tra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale, riuscirà parzialmente a corrodere l’anticiclone, portando una fase di maggiore instabilità sulle estreme nostre regioni meridionali. L’apice di un peggioramento imminente su queste aree, andrà tra le prossime ore serali, la notte e per gran parte di domani, lunedì 13 gennaio. Qualche pioggia debole ancora martedì tra Calabria e Puglia meridionale.

Nelle ultime ore, tuttavia, è leggermente variato l’asse depressionario con cambiamento anche delle aree più interessate da fenomeni. Nell’agionamento di ieri avevamo individuato i settori orientali siciliani come quelli maggiormente esposti all’azione perturbata.

Invece, in virtù del nuovo assetto barico, il focus del maltempo si sposterà decisamente più a Nord. Come visibile dalla cartina precipitazioni allegata, le aree ove maggiormente insisteranno i nuclei instabili provenienti dal Mediterraneo meridionale, saranno quelle calabresi del Crotonese, del Sudest Cosentino e del Nord Catanzarese.

Su questi settori sono previste le piogge più continue e insistenti, con la fase clou tra le prossimi ore serali-notturne e la mattinata di domani, ma poi ancora piogge irregolari fino a martedì. Sono attesi fino a 20/30 mm entro martedì sulle aree più scure, localmente anche 40 mm verso le coste del Crotonese. Tutte le altre aree meridionali colorate in celeste vedranno nelle prossime ore e anche per domani più nubi irregolari con addensamenti e qualche piovasco sparso, localmente qualche pioggia moderata sulle aree verso il viola. Sui settori cerchiati in rosso, tra la Puglia, l’Est Campania e la Lucania, saranno possibili addensamenti per nubi basse e qualche locale piovasco essenzialmente nella giornata odierna, ma poi in miglioramento.

Ma non saranno solo le estreme aree meridionali a essere interessate da instabilità. Nonostante l’alta pressione, ancora più marcata sulle regioni settentrionali, un particolare gioco di umidità (acquisita dalle correnti antiorarie di provenienza occidentale nel transitare sull’alto Tirreno ) e di orografia, comporterà una insistente instabilità, a iniziare soprattutto dalla notte su martedì 14 e poi verso metà settimana, sulle regioni dell’alto Tirreno. A essere particolarmente colpita, sarà soprattutto la Liguria dove, tra martedì 14 e giovedì 16, potranno aversi piogge insistenti localmente anche di una certa intensità con accumuli complessivi fino a oltre 30 mm. Nubi e piogge più deboli, ma localmente anche qui moderate, potranno estendersi anche al Piemonte sudorientale, al Centro Sud della Lombardia, all’Emilia-Romagna centro-occidentale e al Centro Nord della Toscana.

Insomma, alta pressione abbastanza prevalente, con ampio soleggiamento e clima asciutto, ma non mancheranno aree con disturbi e talora anche importanti agli inizi e anche per il corso di questa settimana.

