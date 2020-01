Previsioni Meteo per il weekend: avanza l’Anticiclone ma restano spifferi occidentali con locali episodi di maltempo. Tutti i dettagli

Previsioni Meteo – Benché con alta pressione in progressivo aumento dai settori iberici, il fine settimana continuerà a essere infastidito da infiltrazioni di correnti umide nordatlantiche. I massimi di pressione saranno ancora un po’ lontani dall’Italia per cui, lungo la dorsale settentrionale anticiclonica, una circolazione debolmente instabile, legata a un flusso atlantico principale ancora attivo su Centro Nord Europa, riuscirà a penetrare sul nostro bacino, anche perchè attratta da una debole attività cicloniche in quota nel frattempo attivatasi verso il basso Mediterraneo. Insomma, il weekend non sarà affatto tutto sole e bel tempo.

Stando alla disposizione barica, le infiltrazioni umide dovrebbero prediligere una traiettoria Nordovest/Sud Sudest, andando ad impattare con maggiore incisività sulle nostre regioni tirreniche centro-meridionali e, in maniera più efficace, sulle rispettive aree interne, poi verso il basso Tirreno. Addensamenti nuvolosi dovrebbero riguardare anche i settori alpini occidentali e quelli di Nordest, sebbene in forma più attenuata.

Dall’immagine precipitazioni allegata, che rappresenta una evoluzione di sintesi per tutto il fine settimana in riferimento alle possibili piogge, sono evidenziate a scala di colore celeste-blu, tutte le aree maggiormente esposte a nubi e a possibili fenomeni.

È evidente come i settori più esposti ad addensamenti nuvolosi e a locali piogge sarebbero quelli tirrenici in genere, del centro Nord Appennino, localmente e in forma più debole l’Emilia-Romagna, la Liguria, le estreme pianure orientali, il Friuli-Venezia Giulia e le Alpi. Anche sulle aree evidenziate, non si avrebbero ovunque fenomeni e magari potrebbero esserci anche fasi con più schiarite, tuttavia esse risulterebbero quelle più interessate da condizioni di moderata o debole instabilità, sia per la giornata di sabato che per quella di domenica.

Vanno evidenziati, però, due focus dove le precipitazioni potrebbero essere più abbondanti. Si tratterebbe essenzialmente dell’alta Toscana dove, nelle 48 ore del fine settimana, potrebbero accumularsi localmente anche 40/50 mm di pioggia e dove, per di più, sarebbero attese piogge più frequenti anche nei giorni precedenti; altro focus, verso il basso Tirreno, tra la Campania la Calabria, anche qui con piogge che nel fine settimana potrebbero essere temporaneamente moderate fino ad accumuli anche sui 10/15 mm o verso i 20/25 mm in prossimità dello stretto di Messina.

Via via nel corso di domenica, le nubi e le piogge tenderebbero a concentrarsi sul medio-basso Tirreno e localmente su Sud peninsulare, ancora fenomeni diffusi su Ovest Alpi, tendenza a miglioramento sul resto del Paese. Le regioni del medio-basso Adriatico, quelle meridionali ioniche, la Sardegna e anche ampie aree del Nord, vedrebbero complessivamente un tempo più asciutto e stabile, anche con maggiore soleggiamento. Da rilevare, infine, nubi basse o nebbie diffuse sulle aree tirreniche, specie verso quelle interne e appenniniche e localmente anche sulle pianure del Nord, con visibilità frequentemente ridotta. Sotto l’aspetto delle temperature, esse sono previste in progressivo aumento di circa 2/4°C mediamente sopra i valori propri del periodo, ma fino a 5/6°C sopra, specie sulle aree del medio-alto Tirreno, Nordovest e Sardegna.