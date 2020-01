Previsioni meteo per il weekend: correnti più fredde su medio-basso Adriatico e Sud con qualche pioggia, temperature in calo [MAPPE]

Previsioni meteo – Il fine settimana potrà essere caratterizzata da qualche disturbo instabile in più, seppure in un contesto generale sempre all’insegna di un regime anticiclonico. I massimi di pressione, infatti, tenderanno a traslare leggermente più in alto in latitudine, ponendosi mediamente tra la Francia, la Germania e la Polonia. Questa manovra un po’ più settentrionale dell’asse anticiclonico, sarà determinata da una moderata, ma persistente bassa pressione in territorio nordafricano, la quale andrà approfondendosi ed espandendosi nel corso dei prossimi giorni, operando una spallata al bordo meridionali dell’alta pressione e spostando, appunto, tutto l’asse anticiclonico più a Nord. Nel contempo, la stessa circolazione depressionaria richiamerà correnti un po’ più fredde orientali verso le nostre regioni del medio-basso Adriatico, meridionali e insulari, con ulteriore calo termico su questi settori e aumento di nubi associate localmente anche a qualche pioggia.

Più nello specifico, nella notte su sabato 11 e ancora nel mattino del giorno prefestivo, addensamenti e qualche pioggia potranno ancora essere presenti sulla Liguria, ma via via in cessazione. Invece, nel corso di sabato, più nubi e addensamenti inizieranno a riguardare la Sardegna orientale, con deboli piogge localizzate, ma abbastanza frequenti per il corso della giornata. Le precipitazioni si faranno un po’ più intense sul Cagliaritano, ma poi anche su tutti i settori orientali della Sardegna, da Olbia Tempio e verso l’Ogliastra, nella notte su domenica 12 e nel mattino di domenica, con accumuli complessivi variabili da 1/2 mm, fino anche 6/7 mm verso le coste orientali.

Nel corso di sabato, via via più nubi e qualche piovasco localizzato anche sul Sud della Puglia, su Est Sicilia, soprattutto sul Catanese, e sul Sud Calabria, Reggino; nel frattempo, aumento di nubi irregolari anche sul medio Adriatico, con qualche primo piovasco entro sera anche sul Gargano. Nella notte su domenica, locali addensamenti e piovaschi anche sul Nord della Lucania, sui rilievi abruzzesi e sulle coste marchigiane centro-meridionali. Per la giornata di domenica 12, fino alle ore serali, più nubi e qualche debole pioggia sparsa sulle coste pugliesi, specie tra Barese e Brindisino; addensamenti e locali rovesci sul Crotonese e qualche pioggia sparsa ancora sul Sud Reggino e su coste orientali siciliane, specie del Catanese. Sul resto del Paese, tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari più probabili sui settori nordorientali, magari anche qualche piovasco sui settori Est anche della Romagna.

Le temperature, come già accennato, sono attese in calo sulle regioni del medio-basso Adriatico e meridionali, localmente anche nell’ordine di 4/5°C rispetto ai valori attuali. Poche variazioni sul resto dei settori, con massime più miti e minime sempre diffusamente fredde. Aumento della ventilazione settentrionale, specie sulle aree adriatiche, su quelle ioniche e sulla Sicilia centro-meridionale e orientale.