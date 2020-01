Previsioni Meteo per inizio Febbraio, imponente Anticiclone sull’Italia: temperature pazzesche, verso i +23°C la prossima settimana!

Previsioni Meteo – Non ci sono dubbi, in tutti forecasts modellistici, circa “l’invasione” di una anomala ondata anticiclonica nel corso della prima settimana di febbraio, verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. L’anticiclone, che più naturalmente e frequentemente occupa la sede mediterranea, non costituisce una particolare difficoltà interpretativa da parte dei modelli matematici, i quali l’avevano individuato come imponente già da qualche giorno per i primi di febbraio e confermano ancora, anzi con rincaro, la possente struttura per quelle date.

Un’alta pressione che origina naturalmente dal territorio nordafricano e che verrà proiettata verso Nord dalle correnti che si svilupperanno lungo il ramo ascendente di un tagliente cavo depressionario in affondo in pieno Atlantico, verso le Azzorre. Anticiclone, quindi, anche piuttosto mite per il periodo, anzi con valori strutturali che se fossimo in estate sarebbe di quelli roventi. Dato il suo avvento nel “cuore” della stagione invernale, naturalmente gli effetti termici risulteranno notevolmente affievoliti, pur tuttavia di grosso rilievo per la fase stagionale.

Come visibile dall’allegata cartina termica indicante l’anomalia prevista sull’Italia nella fase 3/5 febbraio, notiamo i significativi scarti positivi rispetto alla media propria del periodo. Si andrà dai +6/+ 9°C delle regioni meridionali, ai +9/+11°C del basso Lazio, medio-alto Adriatico, del Nordest e della Sardegna, fino ai +12/+13°C, sul medio-alto Tirreno e al Nord-Ovest. Valori in eccesso davvero notevoli che si tradurranno con circa 12/13°C positivi previsti fino a 1500 m e fino a 22/23°C positivi previsti sulle pianure, in particolare delle regioni tirreniche e sulla Sardegna.

Una fase di stabilità e di caldo decisamente anomala che, però, non dovrebbe avere grossa longevità, poiché la presenza anomala dell’onda dinamica subtropicale fino alle medie latitudini europee ma via via oltre, fino alle latitudini subpolari, andrà a stuzzicare correnti fredde artiche le quali repentinamente, nelle fasi successive e verso il primo fine settimana di febbraio, potrebbero minare proprio l’alta pressione mediterranea e stravolgere il campo termico con possibile irruzione di aria fredda.

