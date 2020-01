Previsioni Meteo Piemonte: arrivano correnti subtropicali, atteso rialzo delle temperature

“La persistenza di una vasta area depressionaria centrata sullo stretto di Gibilterra mantiene, da oggi pomeriggio e per i prossimi giorni, correnti di scirocco in quota, le quali portano nuvolosità irregolare sulla nostra regione, in particolare sui rilievi alpini occidentali e meridionali, in un contesto comunque privo di precipitazioni. La natura mediterranea o subtropicale di tali correnti porterà invece a un rialzo delle temperature e dello zero termico su valori superiori alla media del periodo“: lo si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Domani previsto cielo parzialmente nuvoloso o velato, con velature alte e spesse.

Locali addensamenti più consistenti sul Cuneese e foschie sulle zone pianeggianti orientali al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento fino a 1900 m.

Venti: deboli o moderati da sudest sui rilievi, deboli da nordest in pianura.

Altri fenomeni: nulla da segnalare.