Previsioni Meteo: pioggia e neve nel weekend, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 29 gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: di seguito le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 29 Gennaio 2020.

Domani al Nord molte nubi sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio, compatta sull’Emilia-Romagna e medio alta sulle restanti regioni centroccidentali; deboli nevicate sui rilievi occidentali oltre i 1200-1300 metri, in calo sul Piemonte meridionale fino a 700-800 metri. Nuvolosità stratificata al primo mattino in Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sull’isola con deboli piogge sparse, in diradamento serale sulle aree orientali; nuvolosità sempre più diffusa su regioni tirreniche e Umbria con piogge e locali rovesci dal tardo pomeriggio a iniziare dalle aree costiere; su Marche e Abruzzo iniziale ampio soleggiamento seguito da un deciso aumento della copertura medio-alta dal pomeriggio con occasionali piovaschi attesi dalla serata. Sud e Sicilia: copertura bassa sempre più diffusa su Molise, nord Campania, aree ioniche peninsulari e Sicilia con locali piovaschi serali; bel tempo altrove con spesse velature da fine giornata attese sulla Puglia settentrionale e sulla Basilicata. Temperature: minime in calo su rilievi alpini e appenninici, Piemonte e Toscana; in tenue rialzo sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Liguria, aree alpine, Appennino emiliano-romagnolo e localmente sulle altre regioni tirreniche peninsulari, Puglia e Basilicata ionica; in lieve aumento sulle zone costiere meridionali tirreniche, stazionarie sul resto del paese.

Sabato 25 gennaio al Nord al mattino molte nubi compatte su Liguria, Emilia-Romagna e parte meridionale di Piemonte, Lombardia e Veneto, con piogge diffuse, anche se di debole intensità, e locali nevicate, in generale oltre i 1000 metri, ma in discesa fino a bassa quota sul Piemonte meridionale; estesa nuvolosità medio-alta altrove. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sul piemonte e suo contesstuale aumento sul resto del nord, con ancora fenomeni sparsi e di debole intensità, a carattere nevoso sui rilievi alpini oltre i 1200 metri. Centro e Sardegna: iniziale estesa nuvolosità compatta su regioni tirreniche, Umbria, Marche e aree interne dell’Abruzzo con piogge o rovesci diffusi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Centro. Dal tardo mattino diradamento della nuvolosità compatta sulla Sardegna. Sud e Sicilia: al mattino molte nubi compatte sulle regioni tirreniche e sulle aree costiere ioniche, con piogge o rovesci sparsi, in estensione serale al resto delle regioni ioniche. Temperature: minime in diminuzione su aree alpine e prealpine, Liguria centrale, aree appenniniche liguri e Sardegna, in aumento altrove. Massime in aumento su Piemonte, Liguria occidentale, Centro-Sud peninsulare, aree pianeggianti del Friuli-Venezia-Giulia e aree costiere del Veneto, in diminuzione sulle aree alpine, prealpine e appenniniche settentrionali, stazionarie altrove.

Domenica 26 al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su Nord, regioni tirreniche e ioniche, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi; estese velature sul resto del paese.Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni alpine e aree pianeggianti dell’Emilia-Romagna, in estensione pomeridiana anche alle regioni adriatiche.

Lunedì 27 addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, in diradamento dalla serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Al primo mattino e dopo il tramonto nubi basse e stratificate in Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Martedì 28 e mercoledì 29 cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi e locali temporali su levante ligure e alta Toscana;cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.