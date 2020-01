Previsioni Meteo Toscana: prevalentemente sereno, nuvole da metà settimana

Previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma.

DOMANI In prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dense foschie, nebbie o nubi basse in dissolvimento nel corso della mattina. Venti: orientali, deboli nell’interno, localmente moderati dal pomeriggio sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago. Mari: in prevalenza poco mossi sottocosta, mossi al largo dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone settentrionali.

LUNEDI‘ Prevalentemente sereno. Venti: deboli orientali nell’interno, fino a moderati sulla costa centro-meridionale, sull’Arcipelago e sui rilievi. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: in calo. Gelate nei fondovalle. Massime intorno a 10-12 gradi nei capoluoghi dell’interno.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI

MARTEDI’ 7/1: sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosita’ a partire da ovest. In serata pioviggini sulla costa centrale. Venti: deboli variabili, localmente moderati di libeccio sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Mari: poco mossi. Localmente mossi al largo a nord dell’Elba. Temperature: minime in ulteriore calo con gelate diffuse, massime stazionarie o in lieve calo.

MERCOLEDI’ 8: nuvoloso in nottata al centro-sud con locali piogge in Arcipelago, poco nuvoloso altrove. Rapido miglioramento dalla mattina. Venti: deboli da est, nord-est. Localmente moderati in Arcipelago, in attenuazione. Mari: tra poco mossi e localmente mossi al largo. Temperature: minime in aumento, massime in lieve aumento.