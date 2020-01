Previsioni Meteo Toscana: week-end nuvoloso, poi di nuovo sereno

Previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma:

DOMANI Sereno o poco nuvoloso in mattinata, tendenza all’aumento della nuvolosita’ nel pomeriggio a partire dalla costa; nuvoloso in Appennino in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino fiorentino ed aretino dove non sono escluse deboli nevicate oltre 600-700 metri. Venti: moderati da nord-est in rinforzo a forti nel pomeriggio. Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo. Temperature: in calo le minime con valori inferiori a 5 gradi, possibili locali gelate nelle zone piu’ riparate dal vento; stazionarie o in lieve diminuzione le massime, con valori generalmente inferiori a 10 gradi.

LUNEDI’ Nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte. Venti: moderati da nord-est con forti raffiche. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione con valori inferiori a 10 gradi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI

MARTEDI’ 21/1: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati orientali. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento. MERCOLEDI’ 22: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli orientali. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento.