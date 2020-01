Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 9 gennaio 2020.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dense foschie, nebbie o nubi basse in sollevamento nel corso della mattina.

Venti: deboli da est nord est, in rinforzo su costa e Arcipelago fino a moderati in serata.

Mari: in prevalenza poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: massime in lieve calo in Appennino e in aumento nelle pianure settentrionali (in particolare nel Medio Valdarno). Valori sensibilmente superiori alle medie del periodo.

Domani prevalentemente sereno.

Venti: deboli orientali, localmente moderati sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi o calmi sottocosta, mossi in attenuazione a poco mossi al largo.

Temperature: in calo. Gelate nei fondovalle durante la notte e il primo mattino. Massime intorno a 10-12 gradi nei capoluoghi dell’interno (complessivamente in linea con i valori del periodo).

Martedì 7 sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire da ovest. Possibili pioviggini nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli variabili nell’interno, in prevalenza dai quadranti orientali altrove.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo con gelate diffuse; massime in lieve calo in pianura ed in aumento in montagna.

Mercoledì 8 rapido miglioramento fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso ovunque già nel corso della mattina.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Giovedì 9 sereno o poco nuvoloso con moderato aumento delle nubi.

Venti: deboli variabili tendenti a deboli da ovest sud ovest sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.