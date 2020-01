Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani cielo sereno o poco nuvoloso

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana fino a sabato 11 gennaio.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord-est con locali rinforzi in Appennino, Metallifere, M. Amiata, costa centro-meridionale e Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in aumento in pianura, con locali gelate al mattino nei fondovalle dell’interno più riparati dal vento di Grecale; massime in lieve aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso; aumento della nuvolosità di tipo basso dopo il tramonto a partire dalle zone occidentali.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud dal pomeriggio.

Mari: poco mossi, in aumento a mossi in serata.

Temperature: in calo, più accentuato nei valori minimi con diffuse gelate mattutine sulle zone interne.

Venerdì 10 nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone occidentali, ove non si escludono locali deboli piogge, in particolare sulla provincia di Massa.

Venti: deboli meridionali, con tendenza a moderato rinforzo.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Sabato 11 poco nuvoloso con maggiori addensamenti in Appennino e in Arcipelago.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con locali gelate mattutine nei fondovalle dell’interne, massime pressoché stazionarie.