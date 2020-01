Previsioni Meteo Toscana: oggi residue precipitazioni, nevose fino a bassa quota

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 24 gennaio.

Oggi nuvoloso con addensamenti anche consistenti in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dove potranno verificarsi deboli e residue precipitazioni, nevose fino a bassa quota (oltre 300-400 metri).

Venti: fino a forti da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione.

Domani poco nuvoloso o velato.

Venti: orientali, in attenuazione a moderati con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in calo (locali gelate nei fondovalle riparati dai venti orientali), massime in aumento, in particolare in montagna.

Mercoledì 22 poco o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli orientali, fino a moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo con possibilità di gelate nei fondovalle dell’interno, massime in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 23 poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio basse in particolare nella prima parte della mattinata.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie.

Venerdì 24 nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento con piogge dal pomeriggio a partire dalla costa e in intensificazione in serata.

Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati tendenti a forti in Arcipelago e sul litorale centro meridionale.

Mari: mossi, localmente molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.