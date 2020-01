Previsioni Meteo Toscana: da oggi possibili piogge e nevischio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 18 gennaio.

Oggi molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con deboli piogge in pianura e nevischio in appennino (oltre i 1200-1400 metri); poco o parzialmente nuvoloso su quelle centro-meridionali.

Venti: deboli variabili nell’interno. Deboli o moderati meridionali lungo al costa e sui crinali appenninici.

Mari: poco mossi in aumento a mossi in serata al largo.

Temperature: minime aumento con isolate gelate mattutine, massime stazionarie.

Domani nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di deboli piogge sul nord-ovest, in particolare sui rilievi con nevischio oltre i 1300 metri. Poco nuvoloso sulle zone meridionali.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi o localmente mossi sul settore settentrionale.

Temperature: in ulteriore aumento in particolare sulle zone settentrionali.

Giovedì 16 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in contenuto calo.

Venerdì 17 parzialmente nuvoloso con possibili deboli piogge sul nord ovest.

Venti: deboli variabili tendenti a occidentali.

Mari: poco mossi tendenti a mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie.

Sabato 18 nella prima parte della giornata possibili locali rovesci più probabili sulle zone settentrionali con qualche nevicata in appennino oltre i 1200 metri di quota.

Venti: occidentali da deboli a moderati.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.