Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci sparsi nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 28 gennaio.

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso; dalla mattina nuvolosità in aumento a partire da ovest. In serata piogge e rovesci sparsi su Arcipelago, zone costiere e limitrofe. Quota neve intorno a 1500 metri.

Venti: da est, sud-est, deboli nell’interno, moderati in ulteriore rinforzo serale su costa e Arcipelago.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi sul settore meridionale, mossi sottocosta e molto mossi al largo su quello settentrionale.

Temperature: in lieve diminuzione le massime.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, durante la notte e più sparse e intermittenti successivamente. Quota neve in Appennino intorno a 1300-1400 metri in nottata, in rialzo a 1500-1600 metri durante la giornata, quando le precipitazioni saranno di debole intensità, oltre che intermittenti.

Venti: deboli nell’interno, moderati o forti di Scirocco su costa e Arcipelago, in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi. In attenuazione.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie.

Domenica 26 nuvoloso con possibilità di piogge sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone interne centro-meridionali. Quota neve intorno a 1500 metri.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 27 nuvoloso con possibilità di piogge sparse, più probabili sulle zone centro settentrionali. Quota neve intorno a 1500-1600 metri.

Venti: deboli occidentali con rinforzi di Libeccio sulla costa centro-settentrionale.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi a nord dell’Elba, poco mossi tendenti a mossi altrove.

Temperature: stazionarie.

Martedì 28 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in particolare sulle zone settentrionali. Neve solo sulle cime appenniniche.

Venti: moderati-forti da sud-ovest su costa, Arcipelago e rilievi, deboli-moderati altrove.

Mari: agitati a nord dell’Elba, tra mossi e molto mossi altrove.

Temperature: in lieve aumento.