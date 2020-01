Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci su zone interne e rilievi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 1° febbraio 2020.

Oggi molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con piogge o rovesci sparsi, più frequenti sui rilievi di nord-ovest (quota neve in Appennino inizialmente attorno a 1500 metri, in graduale rialzo); fenomeni più sparsi dal pomeriggio. Velato o a tratti nuvoloso sul centro-sud con isolate e deboli piogge attorno al M. Amiata.

Venti: generalmente moderati con forti raffiche da sud-ovest in particolare sulla costa costa pisana e livornese, Arcipelago, rilievi appenninici e zone sottovento.

Mari: agitati a nord di Capraia, molto mossi altrove.

Temperature: in lieve aumento su valori bene superiori alle medie stagionali.

Domani nuvolosità variabile, con parziali schiarite lungo la costa e annuvolamenti a tratti anche consistenti ed associati a locali piogge o brevi rovesci sulle zone più interne e settentrionali della regione.

Venti: moderati occidentali, con forti raffiche sulla costa centrale, in Appennino e sui versanti sottovento. Tra deboli e moderati nelle zone dell’interno.

Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi i bacini meridionali.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Giovedì 30 nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone di nord-ovest e settentrionali associati a deboli e locali piogge, più probabili sui rilievi.

Venti: moderati da sud, sud-ovest su Arcipelago, costa e rilievi; deboli variabili altrove.

Mari: molto mossi a largo a nord di Capraia, mossi altrove.

Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime.

Venerdì 31 nuvoloso con deboli piogge, più probabili sulle zone settentrionali della regione.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati sulla costa.

Mari: fino a mossi.

Temperature: minime in aumento, su valori decisamente miti per il periodo.

Sabato 1° febbraio in prevalenza nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone settentrionali della regione.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: mossi, fino a molto mosso a nord dell’Elba.

Temperature: stazionarie.