Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge tra venerdì e sabato

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 5 gennaio.

Oggi in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti in serata sulla costa centrale e in Arcipelago.

Venti: deboli variabili o assenti nelle zone interne, deboli-moderati settentrionali in Arcipelago e sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: in aumento, in particolare nei valori massimi e sui rilievi.

Domani sereno o poco nuvoloso. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, da ovest, nord-ovest su costa e Arcipelago.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie. Gelate nelle zone interne di pianura con marcata inversione termica.

Venerdì 3 nuvoloso con possibilità di locali piogge/pioviggini sulle aree costiere.

Venti: occidentali, deboli nelle zone interne, fino a moderati su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Sabato 4 inizialmente molto nuvoloso con possibilità di locali piogge/pioviggini sulle province settentrionali. Tendenza a schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati occidentali in attenuazione.

Mari: mossi.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime stazionarie.

Domenica 5 sereno con locali addensamenti.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo.