Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili piogge sulle zone nord-occidentali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 14 gennaio.

Oggi nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sulle zone nord-occidentali dove saranno possibili deboli piogge o pioviggini.

Venti: deboli variabili nell’interno; meridionali, con locali rinforzi in Arcipelago, sulla costa e sui rilievi appenninici.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo sulle zone appenniniche.

Domani nuvoloso in nottata, tendenza a rapido rasserenamento già dalla mattina.

Venti: in rotazione a nord-est e in rinforzo pomeridiano fino a localmente moderati.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in locale aumento; massime in aumento su valori al di sopra delle medie del periodo.

Domenica 12 sereno con locali addensamenti.

Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione con locali gelate nelle zone interne di pianura, massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 13 sereno o poco nuvoloso in serata per transito di nubi alte.

Venti: deboli variabili nell’interno, deboli orientali lungo al costa.

Mari: calmi o poco mossi sottocosta.

Temperature: in ulteriore, lieve, calo con diffuse gelate mattutine nelle zone interne di pianura. Inversione termica.

Martedì 14 parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali.

Venti: deboli variabili nell’interno. deboli da ovest lungo al costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in calo.