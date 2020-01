Previsioni Meteo Trentino-Alto Adige: domani precipitazioni diffuse e nevicate

“Oggi, venerdì, soleggiato con nubi in graduale aumento a partire dal pomeriggio fino a coperto nella notte. A partire dalle prime ore del mattino di sabato precipitazioni diffuse, generalmente deboli e fino a moderate sui settori meridionali; nevicate generalmente oltre i 600 m ma possibili anche a quote inferiori. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in mattinata a partire da ovest, con locale föhn e schiarite al pomeriggio-sera. Domenica e lunedì in buona parte soleggiato ma freddo. Temperature in ripresa martedì nei valori massimi“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni di MeteoTrentino.

Per quanto riguarda invece la provincia di Bolzano, secondo il bollettino del servizio meteo, “Sabato prevarranno le nubi con possibili deboli nevicate a livello locale. In giornata in alcune vallate inizierà a soffiare il Föhn. Domenica il cielo sarà variabilmente nuvoloso con alcuni tratti soleggiati mentre per lunedì e martedì si prevede nuovamente tempo molto soleggiato.“