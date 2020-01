Previsioni Meteo Valle d’Aosta: tempo stabile e soleggiato, qualche nube medio-alta

“Un promontorio anticiclonico che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centrale favorirà ancora per diversi giorni tempo stabile e prevalentemente soleggiato con qualche nube medio-alta per l’avvicinamento di una saccatura in discesa dal nord-Europa, foriera di aria più umida“: sono le previsioni meteo del Centro Funzionale della Regione Valle d’Aosta.

Oggi sereno o poco nuvoloso con velature in aumento dalla serata.

Temperature: in aumento con marcato strato di isotermia.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli settentrionali; a regime di brezza nelle valli.

Domani in prevalenza soleggiato con transito di nubi medio-alte.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo, specie in quota.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli occidentali; a regime di brezza nelle valli.

Martedì 14 prevalentemente soleggiato con velature.

Temperature: senza variazioni di rilievo o in lieve calo.

Pressione: pressoché stazionaria

Venti: 3000 m deboli occidentali; a regime di brezza nelle valli.